Já se colhe uva junto ao aeroporto

Reuters

Este ano tudo aponta que a produção seja maior. Prevê-se a colheita de 17 mil toneladas de uvas, para produzirem cerca de 17 mil garrafas do "Corvos de Lisboa", branco e tinto.



Esta produção é o resultado da parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Casa Santos Lima. O proprietário, José Luis Oliveira da Silva , diz que o estar junto ao aeroporto, bem como os gases do transito de Lisboa não afeta a boa qualidade do vinho, sempre analisado e com parametros identicos aos vinhos produzidos fora da cidade.



A jornalista da Antena 1 Arlinda Brandão esteve a acompanhar esta vindima.