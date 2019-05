Movimento de cidadãos quer um jardim na Praça Martim Moniz

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Isto surge na sequência de uma petição com mais de 1.600 assinaturas.



O movimento Jardim Martim Moniz suspira por um espaço verde, quer que a Câmara de Lisboa oiça a população. Até porque o que está previsto instalar naquela praça são 40 contentores com espaços comerciais, um centro comercial a céu aberto.



Para já, as obras estão paradas e há muitas incertezas sobre como vai ficar o espaço no centro histórico da capital, como nos conta a jornalista Arlinda Brandão.