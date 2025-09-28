Ataque noturno. Rússia lança mais de 500 drones e dezenas mísseis contra a Ucrânia
Pelo menos quatro pessoas, incluindo uma menina de 12 anos, morreram em Kiev este domingo após um ataque russo de grandes dimensões que atingiu áreas residenciais na capital ucraniana durante a madrugada. Moscovo fala em alvos militares.
Em comunicado, o ministério da Defesa russo confirmou o ataque maciço contra aeródromos militares e outras instalações instalações.
"Na noite passada, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque maciço com armas aéreas e marítimas de longo alcance de alta precisão e veículos aéreos não tripulados contra empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia, utilizadas no interesse das Forças Armadas da Ucrânia, bem como contra a infraestrutura de aeródromos militares", referu o ministério este domingo
A Ucrânia informou que pelo menos quatro pessoas foram mortas e uma dezena ficou feridas, num dos ataques russos mais sustentados à capital do país desde que Moscovo iniciou a guerra em grande escala, há mais de três anos e meio. Alguns moradores refugiaram-se nas estações de metro por segurança.
O presidente do país, Volodymyr Zelenskiy,reagiu com firmeza.
"Moscovo quer continuar a lutar e a matar e merece a mais dura pressão do mundo", disse Zelenskiy na aplicação Telegram.
O presidente garantiu que outras cidades foram também atingidas, como Odessa, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv e Chernihiv.
O chefe de Estado ucraniano acrescentou que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em todo o país, incluindo crianças, enquanto os danos materiais incluem uma panificadora, uma fábrica de pneus, residências e outras infraestruturas civis.
Entretanto, a Força Aérea ucraniana atualizou os dados sobre o ataque russo, referindo que tinha conseguido neutralizar 611 de um total de 643 drones e mísseis inimigos, depois de o Presidente, Volodymyr Zelensky, ter mencionado quase 500 drones e 40 mísseis.
