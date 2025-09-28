Ataque noturno. Rússia lança mais de 500 drones e dezenas mísseis contra a Ucrânia

A Ucrânia informou que pelo menos quatro pessoas foram mortas e uma dezena ficou feridas, num dos ataques russos mais sustentados à capital do país desde que Moscovo iniciou a guerra em grande escala, há mais de três anos e meio. Alguns moradores refugiaram-se nas estações de metro por segurança.





O presidente do país, Volodymyr Zelenskiy,reagiu com firmeza.



"Moscovo quer continuar a lutar e a matar e merece a mais dura pressão do mundo", disse Zelenskiy na aplicação Telegram.





O presidente garantiu que outras cidades foram também atingidas, como Odessa, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv e Chernihiv.





O chefe de Estado ucraniano acrescentou que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em todo o país, incluindo crianças, enquanto os danos materiais incluem uma panificadora, uma fábrica de pneus, residências e outras infraestruturas civis.



Entretanto, a Força Aérea ucraniana atualizou os dados sobre o ataque russo, referindo que tinha conseguido neutralizar 611 de um total de 643 drones e mísseis inimigos, depois de o Presidente, Volodymyr Zelensky, ter mencionado quase 500 drones e 40 mísseis.







Em comunicado, o ministério da Defesa russo confirmou o ataque maciço contra aeródromos militares e outras instalações instalações."Na noite passada, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque maciço com armas aéreas e marítimas de longo alcance de alta precisão e veículos aéreos não tripulados contra empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia, utilizadas no interesse das Forças Armadas da Ucrânia, bem como contra a infraestrutura de aeródromos militares", referu o ministério este domingo