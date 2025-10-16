Mundo
Guerra na Ucrânia
Bastou "ouvir falar nos Tomahawk". Zelensky escarnece de telefonema de Putin a Trump
O presidente da Ucrânia aterrou esta quinta-feira em Washington , onde tem marcada uma reunião com o presidente Donald Trump, na Casa Branca, esta sexta-feira. O encontro acontece depois do presidente norte-americano ter falado ao telefone com o presidente russo durante mais de duas horas.
O telefonema com Trump deu-se a pedido russo.
Um dos principais pontos em discussão foi a possibilidade dos EUA fornecerem a Kiev mísseis de longo alcance Tomahawk, norte-americanos.Os Tomahawk podem atingir alvos a 2.500 quilómetros, colocando Moscovo ao alcance do exército ucraniano. Podem ainda transportar cargas nucleares.
Ao comentar a conversa, Zelensky ironizou. "Podemos ver a pressa da Rússia para retomar o diálogo mal ouviu falar dos mísseis Tomahawk", afirmou.
Trump antecipou depois, ao responder a jornalistas na Casa Branca, que o encontro se irá dar em breve. "Diria que dentro de duas semanas ou algo assim, bastante depressa", respondeu.
Domingo passado, o presidente dos EUA, admitiu a possibilidade de enviar os Tomahawk aos europeus que os iriam entregar a Kiev, se Putin não se sentasse à mesa das negociações.
O Kremlin reagiu em fúria e falou em "escalada" caso a hipótese se concretize.
Esta tarde, Putin avisou Trump que o fornecimento dos mísseis prejudicaria o processo de paz e os laços entre os EUA e a Rússia, referiu o Kremlin.
Trump e Putin consideraram que a conversa desta quinta-feira foi "boa e produtiva" e que se registaram "grandes avanços", tendo acordado um novo encontro em Budapeste, Hungria, em data a divulgar.
Donald Trump prometeu partilhar o teor de toda a conversa com Zelensky, sexta-feira.
O presidente ucraniano deverá pedir ao homólogo norte-americano que não afaste a possibilidade de envio dos Tomahawk e solicitar armas que permitam fortalecer a defesa aérea ucraniana, de forma a criar um escudo que proteja o país e as infraestruturas energéticas dos ataques com mísseis e drone russos.
Ao escrever esta tarde no Telegram, Volodymyr Zelenskiy não se referiu diretamente ao acordo de Trump com Putin para uma nova cimeira, em Budapeste, em data a determinar.
Zelensky escreveu ser claro que a Rússia se sentiu pressionada a retomar o diálogo "ao ouvir falar dos Tomahawks", referindo-se à sugestão de Trump, domingo passado, de que poderia fornecer estes mísseis a Kiev. Zelensky já garantiu que os alvos ucranianos serão somente militares.
Antecipando o seu encontro com Trump amanhã, Zelensky disse esperar que o "ímpeto" para conter o "terrorismo e a guerra" — que "funcionou bem no Médio Oriente" — ajude a pôr fim à guerra na Ucrânia.
"Putin não é certamente mais corajoso do que o Hamas ou qualquer outro terrorista", escreveu, acrescentando que "a linguagem da força e da justiça" também funcionará contra a Rússia.
A iniciativa de Putin e a marcação da cimeira de Budapeste deverá levar Trump a adiar a entrega dos Tomahawk, que poderia estar já na calha, do ponto de vista de Kiev.
Zelensky terá de recorrer a toda a sua capacidade negocial para convencer Trump a pressionar Putin entregando os Tomahawk a Kiev.Ameaças russas
