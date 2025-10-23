Casa Branca readmite possibilidade de encontro entre Trump e Putin

Trump disse quarta-feira que cancelou um encontro planeado com Putin "dentro de duas semanas" devido à falta de progressos nos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia.





"Cancelámos a reunião com o presidente Putin. Não me parecia correto", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. "Não me parecia que fossemos chegar ao sítio onde tínhamos de chegar. Por isso cancelei o encontro, mas iremos realizá-lo no futuro".







As novas sanções visaram as duas maiores petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil. Os Estados Unidos garantiram estar dispostos a ir ainda mais longe para travar a guerra na Ucrânia.



Donald Trump falou ao telefone com Putin durante duas horas e meia há uma semana, na véspera de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

Nesse telefonema, ficou acordada uma cimeira entre ambos em Budapeste, Hungria. Donald Trump propôs também o congelamento dos combates ao longo da atual linha da frente, admitindo que Moscovo poderia ficar com os territórios que conquistou até agora à Ucrânia.

Trump também admitiu que a ocasião não era boa para entregar mísseis de médio alcance Tomahawk, pedidos por Zelensky para atacar alvos militares na Rússia. Manobras russas

No fim de semana seguinte, o Kremlin deitou por terra os esforços do presidente norte-americano, reiterando o objetivo de ficar com todo o Donbass, no leste da Ucrânia.

Segunda-feira, em telefonema entre os dois responsáveis pela diplomacia russa e norte-americana, Sergei Lavrov e marco Rubio, a cimeira entre os presidente ficou definitamente adiada.

Donald Trump mostrou estar farto das conversas com Putin "que correm bem mas que não vão a lado nenhum" e ordenou as novas sanções.



A Administração Trump impôs entretanto Rússia um novo pacote de sanções, como "castigo a Putin" pela relutância do presidente russo a por fim "a esta guerra insensata".

um "ato hostil" e ameaçou com "consequências". Em reação , Vladimir Putin, classificou esta quinta-feira as sanções adotadas pelos Estados Unidos contra as duas maiores petrolíferas do país como





"São graves e podem ter algumas consequências, mas não terão um impacto significativo na nossa saúde económica", sustentou.

"Acredito que, mas queremos garantir que há um resultado positivo tangível deste encontro", disse ela numa conferência de imprensa.