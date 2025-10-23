Mundo
Guerra na Ucrânia
Casa Branca readmite possibilidade de encontro entre Trump e Putin
Um encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, não está completamente descartado, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, esta quinta-feira, dois dias depois da Casa Branca ter desmentido a reunião "num futuro imediato".
"Acredito que o presidente e todo o governo esperam que um dia isso possa voltar a acontecer, mas queremos garantir que há um resultado positivo tangível deste encontro", disse ela numa conferência de imprensa.
Trump disse quarta-feira que cancelou um encontro planeado com Putin "dentro de duas semanas" devido à falta de progressos nos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia.
"Cancelámos a reunião com o presidente Putin. Não me parecia correto", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. "Não me parecia que fossemos chegar ao sítio onde tínhamos de chegar. Por isso cancelei o encontro, mas iremos realizá-lo no futuro".
A Administração Trump impôs entretanto Rússia um novo pacote de sanções, como "castigo a Putin" pela relutância do presidente russo a por fim "a esta guerra insensata". As novas sanções visaram as duas maiores petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil. Os Estados Unidos garantiram estar dispostos a ir ainda mais longe para travar a guerra na Ucrânia.
Donald Trump falou ao telefone com Putin durante duas horas e meia há uma semana, na véspera de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.
Nesse telefonema, ficou acordada uma cimeira entre ambos em Budapeste, Hungria. Donald Trump propôs também o congelamento dos combates ao longo da atual linha da frente, admitindo que Moscovo poderia ficar com os territórios que conquistou até agora à Ucrânia.
Trump também admitiu que a ocasião não era boa para entregar mísseis de médio alcance Tomahawk, pedidos por Zelensky para atacar alvos militares na Rússia.
Manobras russas
No fim de semana seguinte, o Kremlin deitou por terra os esforços do presidente norte-americano, reiterando o objetivo de ficar com todo o Donbass, no leste da Ucrânia.
Segunda-feira, em telefonema entre os dois responsáveis pela diplomacia russa e norte-americana, Sergei Lavrov e marco Rubio, a cimeira entre os presidente ficou definitamente adiada.
Donald Trump mostrou estar farto das conversas com Putin "que correm bem mas que não vão a lado nenhum" e ordenou as novas sanções.
Em reação, Vladimir Putin, classificou esta quinta-feira as sanções adotadas pelos Estados Unidos contra as duas maiores petrolíferas do país como um "ato hostil" e ameaçou com "consequências".
"São graves e podem ter algumas consequências, mas não terão um impacto significativo na nossa saúde económica", sustentou.