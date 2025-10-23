"Podem ter consequências". Putin classifica sanções dos EUA como "ato hostil"

Em declarações à imprensa russa no Kremlin, Putin afirmou que as sanções contra a Rosneft e Lukoil são graves e terão repercussões nas relações bilaterais com Washington, mas acrescentou não prever um "impacto significativo" na economia do país.

"São graves e podem ter algumas consequências, mas não terão um impacto significativo na nossa saúde económica", sustentou.



Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira a imposição de sanções às duas maiores petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil, e garantiram estar dispostos a ir ainda mais longe para travar a guerra na Ucrânia.



"Tendo em conta a recusa do presidente Putin em pôr fim a esta guerra sem sentido, o Tesouro está a sancionar as duas maiores empresas petrolíferas russas que financiam a máquina de guerra do Kremlin", afirmou o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado. "Encorajamos os nossos aliados a juntarem-se a nós e a aderirem a estas sanções", acrescentou.



O responsável disse ainda que os EUA estão preparados para tomar mais ações e voltou a apelar a Moscovo que concorde imediatamente com um cessar-fogo no território ucraniano.

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou por sua vez que "estava na altura de aplicar sanções à Rússia", mas disse esperar que a situação não se prolongue por muito tempo.



"Estas são sanções enormes (...). Esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra termine", declarou ao receber o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na Sala Oval da Casa Branca. Conversas com Putin "não vão a lado nenhum"

Trump anunciou ainda que cancelou uma cimeira planeada com o presidente russo, Vladimir Putin, porque não lhe parecia correta a realização desse encontro.



"Cancelámos a reunião com o presidente Putin. Não me parecia correto", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. "Não me parecia que fossemos chegar ao sítio onde tínhamos de chegar. Por isso cancelei o encontro, mas iremos realizá-lo no futuro".



Trump expressou ainda frustração com a paralisação das negociações. "Em termos de honestidade, a única coisa que posso dizer é que, sempre que falo com o Vladimir, tenho boas conversas, e depois não vão a lado nenhum. Simplesmente não vão a lado nenhum", reiterou.



As declarações surgem um dia depois de a Casa Branca ter dito que não havia planos para um encontro entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, num futuro próximo.

c/ agências