Casa Branca desmente encontro entre Trump e Putin num "futuro imediato"

Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também não têm planos para se encontrarem pessoalmente, disse a mesma fonte.



Segundo o responsável, a decisão foi tomada na sequência de um telefonema, realizado na segunda-feira, entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, realizado para debater os contornos da cimeira entre os líderes norte-americano e russo sobre o fim do conflito na Ucrânia.





A Rússia, por sua vez, desvalorizou hoje igualmente as hipóteses de se realizar em breve a cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump, sublinhando que "não foi definido um prazo específico" para esta reunião.





Manobra diplomática

A reunião entre os dois presidentes foi anunciada por Donald Trump na rede Truth Social e depois confirmada pelo Kremlin, após Segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha mostrado vontade de estar presente em Budapeste.A reunião entre os dois presidentes foi anunciada por Donald Trump na redee depois confirmada pelo Kremlin, após um telefonema entre ambos, de duas horas e meia, na quinta-feira passada, dia 15 de outubro













Na sexta-feira, após o telefonema entre Putin e Trump na véspera, Zelesnky visitou Washington e reuniu-se pela terceira vez em 10 meses com o presidente dos EUA na Casa Branca.









Donald Trump tem instado as partes em conflito a cessarem as hostilidades, encorajando a Ucrânia e a Rússia a "pararem imediatamente na atual linha da frente", congelando-as na expetativa de conversações. Volodymyr Zelensky, não conseguiu dessa vez convencer Donald Trump a fornecer os mísseis Tomahawk à Ucrânia.Donald Trump tem instado as partes em conflito a cessarem as hostilidades, encorajandona expetativa de conversações. Sugeriu ainda a Zelensky a cedência à Rússia das áreas atualmente ocupadas por Moscovo





Duas autoridades norte-americanas afirmaram entretanto à Reuters que a Rússia enviou no passado fim de semana aos EUA um comunicado privado, conhecido como "non paper", a reiterar os seus termos anteriores para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.



Moscovo insiste no objetivo de assumir o controlo de toda a região ucraniana de Donbass, referiu uma das autoridades, posição que rejeita, na prática, a posição atual do presidente dos EUA.





Depois do adiamento da cimeira de Budapeste e do fracasso na cimeira do Alasca, em agosto de 2025, resta saber se Trump voltará a confiar nas promessas russas para um diálogo com vista a um cessar-fogo.

Proposta europeia





Esta terça-feira, depois de ser conhecido o adiamento indefenido da cimeira de Budapeste, Volodymyr Zelensky referiu que a Rússia "perdeu interesse na diplomacia quase automaticamente", após Donald Trump ter adiado sexta-feira uma decisão sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia.

"A Rússia está mais uma vez a fazer tudo o que pode para abandonar a diplomacia", disse Volodymyr Zelensky, no seu discurso noturno.





"A política de Trump equivale a andar em círculos", criticou um alto responsável ucraniano à Agência France Press.





A Bloomberg News noticiou esta terça-feira que as nações europeias estão a trabalhar com a Ucrânia numa proposta de 12 pontos para pôr fim à guerra da Rússia seguindo as actuais linhas de confronto.



Um conselho de paz presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, supervisionaria a implementação do plano proposto, disse a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.





com agências