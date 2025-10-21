Mundo
Guerra na Ucrânia
Casa Branca desmente encontro entre Trump e Putin num "futuro imediato"
Cinco dias após Donald Trump anunciar uma cimeira com o homólogo russo Vladimir Putin, em Budapeste, uma fonte da Casa Branca, citada por agências internacionais, veio desmentir que a reunião esteja prevista para um "futuro imediato".
Donald Trump afirmou, no passado dia 16, em resposta a repórteres, que esperava que o encontro se desse "dentro de duas semanas".
Um alto funcionário da Casa Branca disse esta terça-feira, sob condição de anonimato, que, afinal, não há planos para que o presidente norte-americano e o presidente russo se encontrem "no futuro imediato".Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também não têm planos para se encontrarem pessoalmente, disse a mesma fonte.
Um alto funcionário da Casa Branca disse esta terça-feira, sob condição de anonimato, que, afinal, não há planos para que o presidente norte-americano e o presidente russo se encontrem "no futuro imediato".Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também não têm planos para se encontrarem pessoalmente, disse a mesma fonte.
Segundo o responsável, a decisão foi tomada na sequência de um telefonema, realizado na segunda-feira, entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, realizado para debater os contornos da cimeira entre os líderes norte-americano e russo sobre o fim do conflito na Ucrânia.
A Rússia, por sua vez, desvalorizou hoje igualmente as hipóteses de se realizar em breve a cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump, sublinhando que "não foi definido um prazo específico" para esta reunião.
Segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha mostrado vontade de estar presente em Budapeste.Manobra diplomática
A reunião entre os dois presidentes foi anunciada por Donald Trump na rede Truth Social e depois confirmada pelo Kremlin, após um telefonema entre ambos, de duas horas e meia, na quinta-feira passada, dia 15 de outubro.
A reunião entre os dois presidentes foi anunciada por Donald Trump na rede Truth Social e depois confirmada pelo Kremlin, após um telefonema entre ambos, de duas horas e meia, na quinta-feira passada, dia 15 de outubro.
O encontro, que não previa a presença de representantes ucranianos, teria lugar em Budapeste, Hungria, o que de imediato levantou questões sobre a deslocação de Putin àquele país, devido ao mandado internacional de prisão, emitido pelo TPI, que corre contra ele.
O presidente ucraniano afirmou, depois de se conhecerem as conclusões do telefonema de quinta-feira entre Trump e Putin, que o Kremlin só procurou Donald Trump depois do presidente norte-americano ter admitido dias antes a possibilidade de entregar mísseis de longo alcance Tomahawk à Ucânia.
Na sexta-feira, após o telefonema entre Putin e Trump na véspera, Zelesnky visitou Washington e reuniu-se pela terceira vez em 10 meses com o presidente dos EUA na Casa Branca.
Volodymyr Zelensky, não conseguiu dessa vez convencer Donald Trump a fornecer os mísseis Tomahawk à Ucrânia.
Donald Trump tem instado as partes em conflito a cessarem as hostilidades, encorajando a Ucrânia e a Rússia a "pararem imediatamente na atual linha da frente", congelando-as na expetativa de conversações. Sugeriu ainda a Zelensky a cedência à Rússia das áreas atualmente ocupadas por Moscovo.
Donald Trump tem instado as partes em conflito a cessarem as hostilidades, encorajando a Ucrânia e a Rússia a "pararem imediatamente na atual linha da frente", congelando-as na expetativa de conversações. Sugeriu ainda a Zelensky a cedência à Rússia das áreas atualmente ocupadas por Moscovo.
Duas autoridades norte-americanas afirmaram entretanto à Reuters que a Rússia enviou no passado fim de semana aos EUA um comunicado privado, conhecido como "non paper", a reiterar os seus termos anteriores para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.
Moscovo insiste no objetivo de assumir o controlo de toda a região ucraniana de Donbass, referiu uma das autoridades, posição que rejeita, na prática, a posição atual do presidente dos EUA.
Moscovo insiste no objetivo de assumir o controlo de toda a região ucraniana de Donbass, referiu uma das autoridades, posição que rejeita, na prática, a posição atual do presidente dos EUA.
Depois do adiamento da cimeira de Budapeste e do fracasso na cimeira do Alasca, em agosto de 2025, resta saber se Trump voltará a confiar nas promessas russas para um diálogo com vista a um cessar-fogo.
Proposta europeia
Esta terça-feira, depois de ser conhecido o adiamento indefenido da cimeira de Budapeste, Volodymyr Zelensky referiu que a Rússia "perdeu interesse na diplomacia quase automaticamente", após Donald Trump ter adiado sexta-feira uma decisão sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia.
"A Rússia está mais uma vez a fazer tudo o que pode para abandonar a diplomacia", disse Volodymyr Zelensky, no seu discurso noturno.
"A política de Trump equivale a andar em círculos", criticou um alto responsável ucraniano à Agência France Press.
A Bloomberg News noticiou esta terça-feira que as nações europeias estão a trabalhar com a Ucrânia numa proposta de 12 pontos para pôr fim à guerra da Rússia seguindo as actuais linhas de confronto.
Um conselho de paz presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, supervisionaria a implementação do plano proposto, disse a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
Um conselho de paz presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, supervisionaria a implementação do plano proposto, disse a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
com agências