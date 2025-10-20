"Deixar como está agora". Trump sugere divisão do Donbass com maior fatia para Putin

"O resto é muito difícil de negociar se vai dizer: Tu ficas com isto, nós ficamos com aquilo".



Depois de se ter reunido com Zelensky na Casa Branca, Trump afirmou nas redes sociais que as conversas foram "muito interessantes e cordiais, mas eu disse-lhe, como também sugeri veementemente ao presidente Putin, que era tempo de parar com a matança e fechar um ACORDO".





Depois, no domingo à noite, durante um voo da Florida para Washington, Trump reiterou a sua posição de que a Ucrânia precisaria de ceder território, fazendo com que os combates "parassem nas linhas onde estão". Questionado se tinha dito a Zelensky que a Ucrânia deveria ceder toda a região do Donbass à Rússia, Trump disse que não.



Zelensky apelou a medidas decisivas aos aliados europeus e norte-americanos, afirmando que estava na altura de mais uma reunião entre a "coligação dos dispostos" liderada pela Europa.



"A Ucrânia nunca concederá a terroristas qualquer recompensa pelos seus crimes, e contamos com os nossos parceiros para defender essa mesma posição", escreveu Zelenskyy nas redes sociais no domingo.



Pressão para ceder território

Os ucranianos veem um grande valor estratégico na porção de Donetsk e Lugansk que ainda controlam — acreditam que abdicar deste território tornaria o resto da Ucrânia muito mais vulnerável às ofensivas russas, acrescentou uma das fontes, que argumentou que abdicar do oeste de Donetsk e Lugansk equivaleria a um ato de "suicídio".

Deslocação de Putin a Budapeste “não é agradável”



Putin enfrenta um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional, do qual a Hungria está em processo de saída. "Os Estados Unidos têm muita força para pressionar a Rússia a vir à mesa das negociações; se usarem isso, é claro que será bom se a Rússia parar esta guerra", acrescentou Kallas.









Kaja Kallas revelou ainda aos jornalistas que esperava que o 19.º pacote de sanções contra a Rússia fosse adotado esta semana, mas afirmou que a aprovação não chegaria na segunda-feira.

c/ agências

", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One no domingo. "Está dividido agora", realçou, acrescentando que"Podem negociar algo mais tarde", disse. Mas, por enquanto, ambos os lados do conflito devem "parar na linha de batalha – ir para casa, parar de lutar, parar de matar pessoas".Os comentários de Trump foram feitos após uma reunião tensa com o presidente ucraniano na Casa Branca na sexta-feira e são vistos como uma reviravolta abrupta em relação à sua posição em setembro, quando afirmou acreditar que a Ucrânia poderia retomar todo o seu território e até "adentrar" terras russas. Descreveu ainda a Rússia como um "tigre de papel".depois de a cimeira do presidente norte-americano no Alasca não ter produzido um avanço na guerra.Mas o, sem conseguir obter mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance. Os mísseis seriam as armas de maior alcance no arsenal da Ucrânia e permitiriam atingir alvos no interior da Rússia, incluindo Moscovo, com precisão.Trump recusou ainda fornecer mísseis Tomahawk para uso da Ucrânia e ponderou dar garantias de segurança tanto para Kiev como para Moscovo.O presidente norte-americano pareceu muito mais otimista com as perspetivas de um acordo desde uma longa chamada telefónica com Putin na quinta-feira, na qual concordaram em reunir-se em breve em Budapeste.Nos bastidores, Trump pressionou Zelensky para ceder faixas de território à Rússia, segundo revelaram à Reuters duas fontes informadas sobre a reunião.As, durante a qual, segundo o, Putin propôs uma troca territorial em que a Ucrânia cederia as regiões de Donetsk e Lugansk em troca da retirada russa de pequenas partes de Zaporizhia e Kherson.Segundo a Reuters, as fontes afirmaram que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, estava entre os que mais instaram os ucranianos a concordar com a proposta de "troca" de território."Eles lutaram e ele tem muitas propriedades. Ele conquistou certas propriedades", disse Trump. "Somos a única nação que entra, ganha uma guerra e depois vai embora".A representante da União Europeia para as Relações Externas e a Política de Segurança, Kaja Kallas, afirmou esta segunda-feira que "não é agradável" que o presidente russo, Vladimir Putin, possa viajar para a Hungria, país-membro da UE, para conversações sobre a Ucrânia.", sublinhou Kaja Kallas, acrescentando que a "questão é se há algum resultado".O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kestutis Budrys, frisou que não havia lugar para Putin em nenhuma capital europeia."O único lugar para Putin na Europa é em Haia, em frente ao tribunal, não em nenhuma das nossas capitais", disse antes da reunião dos ministros.Zelensky insiste que a Ucrânia não pode ficar de fora de eventuais negociações.Na minha opinião, se queremos realmente uma paz duradoura, precisamos de ter os dois lados desta tragédia. Sim, ele é um ocupador, mas a Ucrânia sofre e luta", afirmou o presidente ucraniano em entrevista à NBC, gravada na sexta-feira e transmitida no domingo.", questionou Zelensky.