Cimeira da NATO. "Vamos defender cada centímetro" da aliança, assegura Joe Biden

No início da reunião do Conselho Atlântico Norte, esta quarta-feira em Washington, o presidente dos Estados Unidos voltou a dizer que a Aliança Atlântica está mais forte do que alguma vez já foi e destacou a importância de fortalecer e modernizar a capacidade de defesa dos vários países. "Vamos defender cada centímetro da NATO e vamos fazê-lo em conjunto", afirmou.