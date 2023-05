Continuam os ataques à região russa de Belgorod

, escreveu no Telegram, esta terça-feira de manhã, Gladkov.Pouco antes, o governador da região já tinha feito um ponto de situação sobre os ataques à cidade de Grayvoron, através da mesma plataforma, apelando aos habitantes que deixem “temporariamente as suas casas”., acrescentou.Vários ataques com drones atingiram casas e um edifício administrativo durante a noite na região russa de Belgorod, alvo de uma incursão ucraniana, de acordo com as autoridades locais., escreveu na plataforma Telegram o governador da região.

“Não houve mortes de civis, nas últimas horas. Todas as ações necessárias por parte das autoridades estão a ser realizadas. Aguardamos a conclusão da operação antiterrorista anunciada ontem”, escreveu Gladkov.







Contudo, “duas casas foram atacadas por drones em Grayvoron " e incendiaram-se. Na povoação de Borissovka, um aparelho não tripulado atacou um edifício administrativo, seguindo-se um novo ataque a uma casa, que danificou o telhado da estrutura, segundo a mesma fonte.

". Os serviços de segurança russos (FSB) introduziram, durante a tarde de segunda-feira, o "regime jurídico da zona de operações antiterroristas" na região, dando às autoridades poderes acrescidos para conduzir operações armadas, controlar civis ou retirar populações.É a primeira vez, recorde-se, que tal acontece desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022., disse Gladkov. “A polícia está a fazer tudo o que é necessário”.

A Ucrânia negou, até agora, a organização da incursão armada na região de Belgorod. Mas, às primeiras horas desta terça-feira, um grupo de russos anti-Putin, alinhados com o exército ucraniano assumiu a responsabilidade pelos ataques na região de Belgorod, avança a CNN.





A operação foi reivindicada num canal do Telegram que se apresenta como pertencendo à Legião da Liberdade para a Rússia, um grupo de russos que luta do lado ucraniano e que já tinha afirmado estar por trás de anteriores incursões na região. Todavia, Kiev garante que estrão a agir de forma independente.





O canal do Telegram Baza, que tem ligações aos serviços de segurança da Rússia, publicou imagens aéreas que aparentemente mostram um veículo blindado ucraniano a avançar no posto fronteiriço de Graivoron, mas a Ucrânia negou ter organizado a incursão armada andamento na região de Belgorod.