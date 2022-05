Ex-Presidente dos EUA George Bush confunde guerras do Iraque e da Ucrânia

Bush, de 75 anos, corrigiu imediatamente o erro depois de descrever a ocupação do Iraque como "totalmente injustificada e brutal", durante um discurso proferido na cidade de Dallas, no qual falou da integridade das eleições norte-americanas de 2020 por contraposição com as eleições na Rússia do Presidente Vladimir Putin, segundo o jornal The New York Post.

"As eleições russas são viciadas. Os opositores políticos são presos ou eliminados do processo eleitoral", disse o ex-Presidente republicano, durante um evento realizado no Instituto George W. Bush, da Universidade Metodista do Sul.

"O resultado é a ausência de freios e contrapesos na Rússia. O que levou à decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal no Iraque", disse Bush, cometendo uma `gaffe`.

"Quero dizer, Ucrânia", corrigiu de imediato o ex-Presidente republicano, sorrindo.

"O Iraque também... de qualquer forma... uh... 75", numa aparente referência à sua idade, enquanto os participantes riam.

Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, depois de terem acusado o seu Presidente na altura, Saddam Hussein, de abrigar armas de destruição em massa, que nunca se provou existirem.