Guerra na Ucrânia. Macron não exclui hipótese de enviar tropas se russos "conseguirem ultrapassar linhas da frente"

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a admitir esta quinta-feira a possibilidade de enviar tropas terrestres ocidentais para a Ucrânia no caso da Rússia "romper as linhas da frente" ou se Kiev solicitar esse apoio. Numa entrevista ao semanário britânico The Economist, Macron acusa os países ocidentais de estarem "demasiado hesitantes na formulação dos limites" perante a ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, que não tem limites.