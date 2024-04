Guerra na Ucrânia. Proposta do Congresso dos EUA prevê ajuda de 61 mil milhões de dólares

Duas propostas de lei diferentes preveem também mais de 26 mil milhões de dólares (cerca de 24 mil milhões de euros) para ajudar Israel e vários milhares de milhões de dólares para Taiwan.

Estes documentos serão no sábado à tarde submetidos a votação na câmara baixa do Congresso norte-americano para desbloquear as verbas, tendo o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelado para uma decisão rápida.

Num artigo hoje publicado no jornal Wall Street Journal, Biden pede à Câmara de Representantes para "aprovar urgentemente" os projetos de lei sobre a nova ajuda à Ucrânia e a Israel, bem como sobre a ajuda humanitária a Gaza.

"Embora ambos os países sejam perfeitamente capazes de defender a sua própria soberania, eles dependem, para o fazer, da ajuda norte-americana, inclusive em matéria de armamento. E estamos num momento crucial", argumentou o Presidente norte-americano.

Um pacote de 60 mil milhões de dólares (mais de 50 mil milhões de euros) em assistência militar e económica à Ucrânia foi aprovado no Senado em fevereiro.

Contudo, os Republicanos da Câmara dos Representantes têm-se recusado a aprovar a proposta, devido a uma disputa sobre a questão da imigração, entre outras razões.

O novo pacote de propostas, hoje anunciado, se for aprovado pela câmara de maioria Republicana, será depois levado ao Senado, onde existe uma maioria Democrata, antes de chegar à mesa de Joe Biden para promulgação.