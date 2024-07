Kiev recebe da Alemanha terceiro sistema de defesa aérea Patriot

Kiev tem pedido aos aliados ocidentais novos sistemas modernos de defesa aérea para se proteger dos ataques russos, que têm como alvo centrais elétricas e campos de aviação militares.

"O terceiro sistema de defesa aérea Patriot da Alemanha já chegou à Ucrânia. Virá fortalecer a proteção da população e das infraestruturas", explicou Martin Jaeger, o embaixador alemão em Kiev, na sua conta da rede social X.

Berlim anunciou no início de abril a sua intenção de fornecer um sistema Patriot adicional à Ucrânia, depois de dois outros já enviados por Berlim.

Em junho, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país precisa de pelo menos sete sistemas antiaéreos modernos adicionais do tipo Patriot, incluindo dois para defender a região de Kharkiv, alvo da ofensiva russa iniciada em 10 de maio.

Além da Alemanha, a Roménia prometeu enviar um sistema Patriot para a Ucrânia, tal como os Estados Unidos.

Entretanto, os ataques russos mataram hoje quatro pessoas e feriram 23, no leste da Ucrânia, e os ataques ucranianos mataram três pessoas e feriram 17 em território controlado por Moscovo.

De acordo com o governador da região oriental de Donetsk, na Ucrânia, Vadim Filashkin, uma mulher foi morta e outras 20 ficaram feridas por fogo de artilharia russa na cidade de Komar, onde habitações, lojas e um edifício administrativo foram danificados.

Outras duas pessoas morreram e duas ficaram feridas na cidade de Selydové, localizada perto de um setor da linha de frente onde as forças russas avançam, continuou o governador.

Nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, três pessoas morreram e 10 ficaram feridas, incluindo socorristas, em Volnovakha, no leste, devido a um ataque com mísseis HIMARS, segundo as autoridades pró-russas.

Outras sete pessoas ficaram feridas durante um atentado bombista ucraniano em Pervomaisk, na região vizinha de Lugansk, quase totalmente sob controlo russo.