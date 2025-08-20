Kremlin desvaloriza negociações. Trump avisa que Putin pode não querer acordo

"Vamos descobrir mais sobre o presidente Putin nas próximas semanas", disse na terça-feira. "É possível que ele não queira fechar um acordo".

Os chefes militares da NATO deverão realizar uma reunião virtual na quarta-feira, enquanto o chefe militar do Reino Unido, o almirante Tony Radakin, se desloca a Washington para discutir o envio de uma força de segurança na Ucrânia.





Ao apoiarem entusiasticamente as negociações diretas, provavelmente esperam convencer Trump a adotar uma postura mais dura contra Moscovo caso Putin continue relutante em tomar medidas para pôr fim à guerra.

EUA podem fornecer apoio aéreo para apoiar acordo de paz

"Quando se trata de segurança, (os europeus) estão dispostos a colocar pessoas em terra. Estamos dispostos a ajudá-los, provavelmente por via aérea", afirmou Trump em entrevista a um programa da Fox News.

Putin considera Zelensky ilegítimo e responsável pela crescente proximidade da Ucrânia com o Ocidente. Há anos que faz alegações infundadas de que Kiev é governada por um "regime neonazi" e afirma que qualquer cessar-fogo com a Ucrânia precisaria de implicar uma mudança na liderança de Kiev.





c/ agências