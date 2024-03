Milhares de pessoas sem energia. Rússia e Ucrânia trocaram ataques com drones

abatido 38 dos 42 drones lançados por Moscovo sobre oito regiões de todo o país, naquele que foi um dos maiores ataques das últimas semanas. Entre os sete feridos está uma criança de dez anos.



Também segundo a Força Aérea, os drones Shahed foram neutralizados no sul, centro, oeste e nordeste do país, fazendo soar os alertas entre duas a quatro horas em algumas regiões do país. Na cidade de Sumy, pelo menos 13 casas, um jardim de infância e 40 veículos ficaram danificados.



O ministro ucraniano da Energia avançou que uma infraestrutura de energia atingida na região de Kmelnytsky deixou mais de 14 mil pessoas em 30 localidades sem eletricidade.



As forças russas têm lançado ataques sobre as instalações de energia repetidamente durante os últimos meses, altura crítica devido às temperaturas baixas. Ainda assim, graças à Força Aérea, aos esforços de reparação e a um inverno não muito duro, o país tem conseguido atravessar a estação sem grandes apagões.



O Banco Mundial estima que, até ao momento, os danos provocados nas várias infraestruturas - desde centrais nucleares a fornecedoras de energia - tenham custado ao setor mais de 11 mil milhões de euros.

Também esta quarta-feira, dois drones ucranianos atingiram infraestruturas petrolíferas numa das maiores fábricas de mineração de ferro da Rússia, sem provocar feridos. Segundo a administração da empresa, esta continuou a funcionar normalmente.



O governador de Kursk, Roman Starovoit, avançou que um segundo drone atingiu a fábrica Mikhailovsky GOK, propriedade da empresa Metalloinvest, a maior produtora de ferro da Rússia, cerca de duas horas depois do primeiro ataque.



Nas redes sociais, Starovoit assegurou que os sistemas de defesa antiaérea estavam a funcionar e pediu à população que mantivesse a calma.



"Hoje, como resultado de um ataque com drones no distrito de Zheleznogorsky, um tanque de combustível e lubrificantes no armazém da Central de Mineração e Processamento Mikhailovsky pegou fogo", escreveu a Metalloinvest em comunicado. "Estão a ser tomadas as medidas necessárias para extinguir as chamas".



O governador de Kursk culpou Kiev pelos ataques na região, localizada a cerca de 90 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e alertou para o risco de ataques com mísseis na área.



