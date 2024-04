Moscovo ataca instalações energéticas na Ucrânia e Kiev atinge refinarias em Krasnodar

Duas pessoas ficaram feridas em Kryvyi Rih, na região centro-oriental de Dnipropetrovsk, revelou o chefe da administração militar da cidade, Oleksandr Vilkul, no Telegram.



A Rússia tem vindo a bombardear as infra-estruturas energéticas da Ucrânia há várias semanas, causando escassez e cortes de energia.





Moscovo disparou 34 mísseis, 21 dos quais foram abatidos, segundo a Força Aérea ucraniana.







“O inimigo atacou novamente a infraestrutura energética do país” entre a noite de sexta-feira e hoje, declarou o ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, na rede social Facebook.

O ministro ucraniano afirmou que houve “danos” em instalações energéticas nas cidades de Dnipropetrovsk (centro-leste), Ivano-Frankivsk e Lviv (oeste).

Num comunicado, o operador DTEK relatou que quatro das suas centrais térmicas foram "severamente danificadas" pelos ataques "massivos" dos russos entre a noite de sexta-feira e hoje.





Na região de Lviv, o governador Maksym Kozytskyï apelou no Telegram aos habitantes para que não utilizem equipamentos que consumam muita eletricidade, como chaleiras, ferros de engomar, fornos de micro-ondas e máquinas de lavar, ao fim do dia e ao início da noite, a fim de preservar o fornecimento de eletricidade.







De acordo com Kiev, Moscovo, que lançou a sua ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, está a intensificar os seus ataques aéreos e terrestres antes das celebrações de 9 de maio que comemoram a vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial e enquanto a Ucrânia aguarda a chegada de armas americanas essenciais.



Ucrânia ataca refinarias na região russa de Krasnodar



A Ucrânia atacou na madrugada deste sábado as refinarias de petróleo de Ilsky e Slavyansk, na região russa de Krasnodar, com, provocando incêndios nas instalações, avançou uma fonte dos serviços secretos ucranianos.

Segundo a Reuters, o ataque foi conduzido pelo serviço de segurança SBU. Os drones ucranianos visarem também o campo de aviação militar de Kushchevskm na mesma região.







O Ministério russo da Defesa anunciou este sábado que 68 drones ucranianos tinham sido interceptados durante a noite, 66 dos quais sobre a região de Krasnodar e dois outros na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.





"O SBU continua a atingir instalações militares e de infraestrutura atrás das linhas inimigas de forma eficaz", acrescentou a fonte.



As autoridades de Kiev consideram as refinarias de petróleo alvos legítimos, apesar dos apelos de aliados estrangeiros para suspender os ataques, a fim de evitar retaliações russas e aumentos nos preços globais do petróleo.



As autoridades locais russas afirmaram que a refinaria de petróleo na região de Krasnodar suspendeu as suas operações após o ataque com

Roman Siniagovskyi, chefe do distrito administrativo russo de Slavyansk, afirmou na aplicação de mensagens Telegram que houve nove ataques ao parque de tanques de armazenamento e à coluna de destilação, uma peça chave do equipamento no processo de refinação.











c/ agências