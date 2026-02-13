Munique. A segurança comum no centro das preocupações

Até domingo, mais de 60 chefes de Estado e de governo, mais de uma centena de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros estarão focados nas profundas transformações da ordem global, nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, no futuro colectivo de defesa, nas guerras e nas crises regionais, sobretudo no Médio Oriente e na Ucrânia. Será dado destaque também nos debates e nas múltiplas reuniões à margem ao papel das novas tecnologias na segurança.



Este ano Marco Rubio liderará a delegação norte-americana, na comitiva trará meia centena de congressistas, muitos especialistas em defesa e empresários. O secretário de Estado de Donald Trump terá reuniões bilaterais com vários líderes, desde logo com a primeira-ministra da Dinamarca por causa da Gronelândia e com Chanceler alemão, Friedrich Merz.



Os europeus esperam que Marco Rubio apresente uma abordagem menos conflituosa, ainda que acreditem que filosoficamente será semelhante ao proferido pelo presidente dos Estados Unidos.

Europa procura nova estratégia de crescimento e autonomia económica e de defesa



Em Munique estarão vários líderes europeus, como Ursula Von de Leyen, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Paulo Rangel irá representar Portugal. Tem discurso no palco principal no sábado à tarde.



A Ucrânia terá especial destaque durante estes três dias de conferência. Volodymyr Zelensky lidera a comitiva. Vai encontrar-se à margem, numa reunião bilateral, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Segundo o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Pequim pode ajudar a pôr fim à guerra com a Rússia.





O centro de Munique é uma caixa-forte em matéria de segurança. Mais de cinco mil polícias, vindos de toda a Alemanha, mas também de França, da Suíça e dos Países Baixos patrulham com cães e instalam lagartas metálicas.



A equipa da RTP acompanhou uma dessas patrulhas. As forças de segurança não deixam nada ao acaso. O desafio é grande, uma vez que está previsto para a capital da Baviera um número recorde de manifestações.