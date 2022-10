Noruega reforça inspeções de segurança na rede de distribuição de gás natural

Na base das preocupações da norueguesa Gassco está a descoberta, a 26 de setembro, dos danos nos gasodutos Nord Stream do Mar Báltico, ao largo da Suécia e da Dinamarca.“Juntamente com a [petrolífera norueguesa] Equinor, intensificámos o programa de inspeções com base nesta situação”, adiantou o presidente executivo da Gassco, Frode Leversund, em declarações à agência Reuters.

A norueguesa Gassco opera uma rede de gasodutos de 8.800 quilómetros que liga o país nórdico à Europa continental e à Grã-Bretanha.



“Estamos a fazer mais inspeções agora do que faríamos numa situação normal”, continuous Leversund, explicando que, ao abrigo do programa de manutenção da estrutura,Segundo dados da consultora anglo-americana Refinity, citados pela Reuters, o navio norueguês de abastecimento“Havila Subsea”, equipado com submarinos de controlo remoto, passou as últimas semanas em aparentes operações de inspeção de gasodutos ligados à Alemanha e à Bélgica.

A Gassco está em contacto permanente com as autoridades alemãs, francesas, belgas e britânicas.

Outro navio, o “Volantis”, deslocou-se até ao centro de transporte de gás Sleipner e terá inspecionado uma seclão das ligações do Statpipe e do Norpipe ao terminal alemão de Emden.– a marca histórica que o país nórdico atingiu em 2017.“Qual será exatamente o número final, se sera maior ou menor, depende muito dos últimos meses do ano”, afirmou o CEO da Gassco.

Falta consenso na União Europeia

Os ministros europeus da Energia estiveram reunidos na passada terça-feira, no Luxemburgo, para discutirem um pacote de medidas destinado a gerir a crise energética desencadeada pela invasão russa da Ucrânia.No último Conselho Europeu, realizado a 20 e 21 de outubro, os líderes dos 27 encarregaram a Comissão Europeia de submeter, com caráter de urgência, “decisões concretas” sobre aquisições comuns de gás, o enquadramento do mercado eEm documento de análise aos potenciais efeitos de um alargamento à União Europeia do mecanismo ibérico, apresentado aos ministros da Energia, o Executivo comunitário enumerou o risco de se inflacionar o consumo europeu de gás, o custo financeiro variável de país para país e o perigo de subvencionar a eletricidade exportada para países terceiros., justificou a comissária europeia da Energia, Kadri Simson.“Outra pré-condição é ter suficiente apoio dos Estados para avançar com uma proposta”, rematou a comissária.

Em sentido contrário, porém, a ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, quis deixar claro que “a bola está no campo da Comissão”, dado que os 27 lhe “deram de forma consensual e unânime um mandato muito claro”.