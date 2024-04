Novo pacote de ajuda dos EUA inclui mísseis Patriot para a Ucrânia

Em comunicado, o Departamento de Defesa dos EUA classificou o novo pacote como histórico, marcando o segundo aniversário da criação do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia., segundo o comunicado.Os mísseis serão utilizados para reabastecer os sistemas de defesa aérea Patriot anteriormente fornecidos e fazem parte de um pacote que também inclui mais munições para o Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS), além de equipamento adicional para integrar lançadores de defesa aérea, mísseis e radares ocidentais no armamento existente na Ucrânia, grande parte do qual ainda remonta a sistemas anteriores da era soviética.De acordo com o Departamento de Defesa,Além de munições para os sistemas Patriot e NASAMS, o novo pacote prevê a transferência de equipamentos anti-drones, radares, munições aéreas de precisão e outras adicionais para os sistemas HIMARS e para peças de artilharia de 155 e 152 mm, drones, viaturas táticas e armas ligeiras., afirma o Departamento de Defesa.Numa conferência de imprensa, Austin garantiu que os EUA estavam a comprometer-se com maior pacote de ajuda militar e iriam “agir imediatamente” para levar os suprimentos para a Ucrânia.

“Eu alerto a todos para verem os Patriot como uma solução mágica”, referiu ainda Austin, acrescentando estar confiante de que mais sistemas de mísseis serão disponibilizados para Kiev em breve, uma vez que há negociações em curso com parceiros europeus.



Zelensky pede mais armamento





Volodymyr Zelensky tem insistido na necessidade de mais armamento, nomeadamente mísseis de longo alcance e sistemas de defesa aérea, entre os quais “pelo menos sete” Patriot.





“Precisamos urgentemente de sistemas Patriot e mísseis”, disse Zelensky. “Isso é o que pode e deve salvar vidas agora".





Este apoio adicional de Washington, que representa 6 mil milhões de dólares, é anunciado na mesma semana em que o Senado dos Estados Unidos aprovou, após meses de bloqueio, um novo pacote de ajuda militar de 61 mil milhões de dólares (cerca de 57 mil milhões de euros).



A câmara alta do Congresso norte-americano aprovou na terça-feira à noite, por uma maioria de 79 votos contra 18, um pacote global de 95 mil milhões de dólares (cerca de 90 mil milhões de euros) para ajudar Ucrânia, Israel e Taiwan. Joe Biden assegurou no dia seguinte que um pacote de material de guerra seguiria para Kiev "nas próximas horas".



O anúncio da Casa Branca marcou o fim de um longo impasse político, com os republicanos no Congresso a bloquearem a assistência militar à Ucrânia na sua divergência de posições com os Democratas.



“Estivemos à altura do momento. Estivemos unidos. E conseguimos. Agora precisamos de agir rapidamente”, disse Biden, no evento na Casa Branca para anunciar a assinatura da medida de ajuda externa.



A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.





C/ agências