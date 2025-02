"Podiam ter feito um acordo". Trump culpa Ucrânia pela guerra com a Rússia

Em conferência de imprensa na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, Donald Trump teceu duras críticas a Volodymyr Zelensky, que criticou a reunião que decorreu na terça-feira entre os EUA e a Rússia, na Arábia Saudita, denunciando o que considera serem discussões “sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”.Trump aumentou também a pressão sobre Zelensky para realizar eleições – ecoando uma das principais exigências de Moscovo.Tal como Vladimir Putin, Trump também levanta dúvidas sobre a atual legitimidade de Zelensky para representar os ucranianos à mesa das negociações, uma vez que o mandato expirou em maio do ano passado e, desde então, não convocou eleições.

A Ucrânia está sob a lei marcial desde o início da ofensiva russa e a Constituição ucraniana proíbe a realização de eleições enquanto se encontrar em vigor esta lei.

, respondeu Trump quando questionado se Washington apoiaria a realização de eleições em Kiev."O presidente Zelensky disse-me na semana passada que não sabia onde estava metade do dinheiro que lhes tínhamos dado", afirmou Trump.

Trump “muito mais confiante” num acordo com a Rússia

"Acho que tenho o poder de acabar com esta guerra", disse Trump."A Rússia quer fazer alguma coisa. Querem acabar com a barbárie selvagem", afirmou Trump sem especificar.O Kremlin também adiantou que Putin e Trump poderão encontrar-se antes do final de fevereiro, embora reconheça que um encontro entre os dois líderes demore a preparar.

"Foi dado um passo muito, muito importante para criar condições para uma solução pacífica", disse o porta-voz do Kremlin, segundo as agências russas. "Ambos os lados demonstraram a vontade política necessária, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos", acrescentou.





Entretanto o enviado especial de Donald Trump, Keith Kellogg chegou esta quarta-feira a Kiev e traz na bagagem as “preocupações” que saíram do encontro entre Russia a Estados Unidos.



À chegada Keith Kellogg garantiu compreender as preocupações ucranianas, mas a missão é obter respostas por parte de Zelensky para depois as fazer chegar a Trump e ao representante russo, para ver "se desta vez" se acerta. Nas conversações, os EUA e a Rússia concordaram em formar equipas de "alto nível" para negociar os termos do fim da guerra, excluindo a Ucrânia e os países da Europa deste processo. Representantes de Washington e Moscovo estiveram reunidos em Riade, Arábia Saudita, na terça-feira.

Em resposta, França convocou uma segunda reunião para discutir o conflito na Ucrânia e a segurança europeia para esta quarta-feira, alargando o convite aos países europeus que não estiveram presentes no encontro de segunda-feira, assim como ao Canadá, aliado e membro da NATO.

c/ agências