Rússia ataca infraestruturas na cidade ucraniana de Dnipro

Os bombardeamentos russos com mísseis e drones, esta madrugada, atingiram centrais termoelétricas e hidroelétricas no centro e oeste da Ucrânia, comunicou a operadora de rede elétrica Ukrenergo., disse Ukrenergo no Telegram.Outras três centrais térmicas ucranianas foram danificadas pelo ataque russo, segundo a fornecedora de energia ucraniana DTEK.

"Os ocupantes atacaram três centrais térmicas da DTEK. O equipamento ficou seriamente danificado", informou a empresa em comunicado. “Depois de o ataque terminar, os engenheiros de energia começaram a reparar os danos imediatamente”.



De acordo com as autoridades regionais, as forças russas atacaram várias infraestruturas no distrito de Kamianske, perto da cidade de Dnipro, e pelo menos uma pessoa ficou ferida. O ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, confirmou, entretanto, que as instalações de energia nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava e Cherkasy foram atacadas.

“As instalações de geração de eletricidade foram alvo de drones e mísseis”, escreveu Gelushchenko no Facebook.

Defesa ucraniana abateu 84 mísseis e drones russos

Moscovo intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nas últimas semanas, visando sobretudo as infraestruturas energéticas, em resposta aos ataques ucranianos nas regiões fronteiriças russas.



“O inimigo lançou um ataque aéreo contra o setor de combustível e energia da Ucrânia, utilizando vários tipos de mísseis e drones de ataque”, comnicou a Força Aérea, em comunicado, acrescentando que "foram destruídos 84 alvos aéreos: 58 drones Shahed e 26 mísseis".



A televisão estatal ucraniana noticiou ainda que foram ouvidas explosões nas regiões de Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi, bem como na cidade de Dnipro, enquanto mísseis de cruzeiro russos eram avistados no espaço aéreo ucraniano.





O governador de Dnipropetrovk, Sergiy Lysak, afirmou que "várias instalações de energia foram danificadas" na região.



Entretanto, as Forças Armadas da Polónia informaram que tinham reforçado a vigilância do espaço aéreo, dias depois de um míssil russo disparado contra cidades no oeste da Ucrânia ter sobrevoado o território polaco durante 39 segundos.



"Ontem à noite, foi observada uma intensa atividade aérea de longo alcance por parte da Federação Russa, associada a ataques com mísseis contra alvos em território ucraniano", afirmou o Comando do Exército polaco em comunicado.



"Foram tomados todos os procedimentos necessários para proteger o espaço aéreo polaco" e as Forças Armadas estão "a monitorizar continuamente a situação", acrescentou o comunicado.









C/agências