A Rússia atingiu duas importantes pontes de Kiev na mesma noite em que a Ucrânia lançou um ataque que danificou a ponte da Crimeia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha já alertado a população para um possível ataque russo nos próximos dias.





"Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul na capital", indicou o presidente da Câmara, Vladimir Klitschko, na plataforma Telegram, acrescentando que sistemas de infraestruturas críticas ficaram danificados e que o abastecimento de água e aquecimento sofreu perturbações nalguns bairros.





O autarca adiantou ainda que o trânsito foi temporariamente interrompido nestas duas pontes e que os danos estão a ser avaliados.





Pouco antes dos ataques russos, a Ucrânia disse ter atacado, pelo segundo dia consecutivo, a ponte da Crimeia, que liga a Rússia a esta região anexada em 2014.





Segundo o Ministério russo dos Transportes, a circulação na ponte foi "temporariamente suspensa" e "os danos estão a ser avaliados por especialistas".





O ataque, que não causou vítimas, levou o Governo russo a convocar uma reunião de emergência, segundo a imprensa estatal.





Volodymyr Zelensky afirmou esta manhã que os ataques à Crimeia foram levados a cabo em retaliação contra os ataques russos contra infraestruturas ucranianas.

a sétima fase de uma operação "sem precedentes" que durou várias semanas e que as forças militares destruíram sistemas de defesa área, radares, equipamento eletrónico de guerra e outros alvos até chegarem à ponte da Crimeia. O presidente da Ucrânia disse ainda que esta foie que as forças militares destruíram sistemas de defesa área, radares, equipamento eletrónico de guerra e outros alvos até chegarem à ponte da Crimeia.

Ataque a distrito da Crimeia fez dois mortos





Um outro ataque "levado a cabo por um drone inimigo no distrito de Leninski", na Crimeia, a cerca de 60 quilómetros da ponte que liga a península à Rússia, matou duas pessoas, segundo o responsável pelas autoridades locais nomeado por Moscovo.





Os investigadores russos abriram uma investigação por terrorismo na sequência dos dois ataques ucranianos à Crimeia esta terça-feira.





O presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, indicou por sua vez que, durante a madrugada desta terça-feira, foram lançados cerca de 800 drones na direção da região de Moscovo e que a maioria foi interceptada.





O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido, no total, 1.441 drones ucranianos durante ataques noturnos em grande escala contra vários locais do país. A confirmar-se, este é o segundo número diário mais elevado deste ano.





A troca de ataques acontece depois de, na segunda-feira, os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff terem participado em conversações online com a Ucrânia e com negociadores europeus.





"Pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada nesta discussão pelos mesmos que a representarão nas negociações com os russos", sublinhou Volodymyr Zelensky.





Os ataques acontecem também dois dias antes de um encontro, na China, entre os presidentes russo, chinês e norte-americano que promete focar-se na "paz mundial".



