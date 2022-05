Rússia garante que nem Suécia nem Finlândia têm razões para aderir à NATO

Nas últimas horas têm-se multiplicado os telefonemas de e para Helsínquia e Oslo, com a Rússia a frisar que "não há nenhuma ameaça" que justifique o pedido de adesão à NATO.



Em Helsínquia os próximos dias serão de preparação do processo político.



Também as reticências russas são alvo da análise do enviado especial da RTP a Helsínquia, José Manuel Rosendo.