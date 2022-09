Rússia admite perda de 5.937 soldados em dia de anúncio da mobilização parcial

Na televisão pública russa, o ministro russo da Defesa alegou também que as Forças Armadas ucranianas sofreram 61.207 baixas., disse na televisão pública russa.No passado dia 2 de março, o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, admitiu pela primeira vez a morte de 498 soldados russos na atual campanha militar contra a Ucrânia que começou no dia 24 de fevereiro.No dia 25 de março, o Estado-Maior do Exército russo reconheceu a morte de 1.351 militares da Rússia.Shoigu disse que do lado ucraniano morreram ou ficaram feridos "mais de 100 mil soldados".O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje uma "mobilização parcial" dos cidadãos do país , quando a guerra na Ucrânia está quase a chegar ao sétimo mês do conflito, numa mensagem dirigida à nação.A medida, que entra já em vigor, obedece à necessidade de defender a soberania e a integridade territorial do país, sublinhou o chefe de Estado russo, na mensagem transmitida pela televisão.A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, está pronta a utilizar "todos os meios" ao seu dispor para "se proteger", declarou Putin, que acusou o Ocidente de procurar destruir o país.O anúncio de "mobilização parcial" dos russos em idade de combater abre caminho para uma escalada no conflito na Ucrânia."Considero necessário apoiar a proposta [do Ministério da Defesa] de mobilização parcial dos cidadãos na reserva, aqueles que já serviram (...) e com uma experiência pertinente", declarou."O decreto sobre a mobilização parcial foi assinado" e entra hoje em vigor hoje, acrescentou Putin, sublinhando "falar apenas de mobilização parcial", numa resposta a rumores surgidos nas últimas horas sobre uma mobilização geral.

c/ agências