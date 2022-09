Zelensky reivindica para "defensores" o controlo da "linha da frente"

"A situação na linha de frente mostra claramente que a iniciativa pertence à Ucrânia", escreveu o presidente ucraniano na platagorma de mensagens Telegram.

Volodymyr Zelensky insistiu no pedido de apoio às Forças Armadas da Ucrânia, aos serviços secretos, às forças de operações especiais, à Guarda Nacional, à polícia e aos guardas de fronteira. Em suma, nas suas palavras, "todos os que estão gradualmente a restaurar" a Ucrânia. Zelensky quis saudar a 81ª Brigada de Assalto Aeroterrestre Separada pela "libertação" de assentamentos na região oriental de Donetsk, assim como a 93ª brigada mecanizada separada, neste caso pela defesa de Bakhmut e Soledar.



Recorde-se que a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, está a participar na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.





My visit to 🇺🇸 for the 77th session of #UNGA began in a special way. Together with first ladies of Poland and Lithuania – Agatha Kornhauser-Duda and Diana Nausediene – created our own "Lublin Triangle" format. Developing cooperation and joint humanitarian projects supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/DwG0XwrCcr