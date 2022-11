Rússia reitera que não quer derrubar o Governo ucraniano

Dmitry Peskov disse que a Rússia "não pretende que a operação especial mude o Governo na Ucrânia". Segundo o porta-voz do Governo russo, o próprio presidente já tinha falado sobre o tema.

Citado pela Sky News

O porta-voz do Kremlin afirmou, esta terça-feira, que Moscovo não planeia fazer cair o Governo de Volodymyr Zelensky e instalar um executivo da sua confiança.No início da guerra, este era um dos objetivos declarados de Putin, que afirmava que queria libertar os ucranianos de um regime fascista.





Em fevereiro, quando a Ucrânia foi invadida pelas forças russas, receava-se que a vida do presidente ucraniano estivesse em perigo, com as ameças russas de derrubar o Governo, embora este se tenha mantido em Kiev.



Mas esta terça-feira Peskov recuou nessas declarações e garantiu que Putin "já falou sobre isso".



Nas primeiras semanas do conflito, a Rússia enumerou uma série de objetivos para levar a cabo a invasão ao território ucraniano, incluindo ajudar os falantes de russo na região leste de Donbass e lutar contra o chamado "enclave anti-russo".



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, já tinha dito no início da invasão que a mudança de regime na Ucrânia não era o objetivo, embora posteriormente tenha feito declarações em sentido contrário.



"Definitivamente ajudaremos o povo ucraniano a libertar-se do regime que é absolutamente antipovo e anti-história", disse Lavrov em julho passado.