Russos avançam no leste e ucranianos tentar travar destruindo uma ponte

Um ataque russo à cidade de Kramatorsk matou três pessoas e feriu outras 13 na sexta-feira à noite, de acordo com o presidente da câmara daquela localidade, que serve de quartel-general das forças ucranianas no leste do país.

O Ministério da Defesa russo afirmou hoje que as suas forças tomaram o controlo de Pisky, uma aldeia nos arredores da cidade de Donetsk, a capital provincial que os separatistas pró-Moscovo reivindicam desde 2014. A informação foi negada pelas autoridades ucranianas.

As tropas russas e os rebeldes apoiados pelo Kremlin estão a tentar tomar áreas detidas pela Ucrânia a norte e a oeste da cidade de Donetsk para expandir a autoproclamada república dos separatistas.

Contudo, os militares ucranianos asseguram que as suas forças impediram um avanço noturno em direção às cidades mais pequenas de Avdiivka e Bakhmut, também na região de Donetsk.

O porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, também afirmou que os ataques russos perto de Kramatorsk, 120 quilómetros ao norte da cidade de Donetsk, destruíram um lançador de vários `rockets` e munições fornecidas pelos EUA.

As autoridades ucranianas não reconheceram estas perdas militares, mas disseram que os ataques de mísseis russos na sexta-feira em Kramatorsk destruíram 20 edifícios residenciais.

Nenhuma das alegações das forças de ambos os lados pôde ser verificada de forma independente.

O governador ucraniano da província vizinha de Lugansk, também na região de Donbass e invadida pelas forças russas no mês passado, alegou que as tropas ucranianas ainda mantêm uma pequena área.

Mais a oeste, o governador da região de Dnipropetrovsk relatou mais bombardeamentos russos da cidade de Nikopol, que fica do outro lado do rio Dnieper e perto de Zaporijia, onde está a maior central nuclear da Europa.

Nikopol foi bombardeada diariamente durante a maior parte da semana passada, e uma série de projéteis mataram três pessoas e danificaram 40 edifícios de apartamentos na quinta-feira, segundo o Governador Yevhen Yevtushenko.

Há dias que as autoridades russas e ucranianas se acusam mutuamente de bombardear a central de Zaporijia, ocupada pelas tropas russas poucos dias depois do inicio da ofensiva militar na Ucrânia, a 24 de fevereiro, violando as regras de segurança nuclear.