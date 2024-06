"Secreta" de Kiev anuncia destruição de mais um navio russo na Crimeia

"Em 06 de junho de 2024, a unidade especial 9 do GUR atingiu com sucesso um rebocador russo 498 Saturn ou Proteus na costa da Crimeia temporariamente ocupada", afirmou em comunicado a "secreta" ucraniana, que usa os dois nomes pelos quais é conhecido este tipo de embarcações.

Segundo a nota da estrutura dependente do Ministério da Defesa de Kiev, a operação ocorreu no lago salgado Panske, entre as cidades costeiras de Chornomorske e Mizhvodne, na costa oeste da Crimeia.

O navio incendiou-se após o ataque ucraniano conseguir superar as defesas russas no Mar Negro, segundo o GUR, que não especificou o equipamento utilizado neste novo golpe contra a frota de Moscovo no Mar Negro, embora tenha sido divulgado um vídeo a partir de uma câmara em movimento sobre as águas até ao momento do impacto contra o rebocador.

A Ucrânia utiliza regularmente `drones` marítimos para atacar navios de guerra russos e outras embarcações no Mar Negro.

De manhã, o Ministério da Defesa da Rússia indicou que as defesas antiaéreas abateram na quarta-feira à noite 13 `drones` sobre a península anexada da Crimeia e seis na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

Paralelamente, um míssil de cruzeiro ucraniano Neptun foi destruído no território da região de Rostov, acrescentaram os militares russos.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou que o ataque com dispositivos não tripulados tinha como alvo uma refinaria localizada na região.

"Como resultado da explosão, ocorreu um incêndio num dos tanques", escreveu Gladkov no Telegram.

No seu relatório diário de guerra, o Ministério da Defesa russo indicou que as forças de Moscovo melhoraram as suas posições nas regiões de Kharkiv e Donetsk, no nordeste e leste da Ucrânia respetivamente, apesar da resistência do Exército ucraniano, que por seu lado não registaram alterações significativas nas frentes de combate.

As autoridades ucranianas informaram hoje que pelo menos um civil morreu e outros quatro ficaram feridos, vítimas de um bombardeamento levado a cabo pelas Forças Armadas russas na região de Donetsk.

Segundo o Serviço de Emergência no Facebook, o ataque ocorreu na cidade de Svernie, localizada "a poucos quilómetros da linha de frente" nesta região no leste do país.

A nova ofensiva do Exército russo em Donetsk surge depois de outro ataque russo, na terça-feira, ter deixado pelo menos quatro mortos e mais de uma dúzia de feridos.

Vários edifícios e empresas locais foram destruídos pelo impacto de duas bombas guiadas.