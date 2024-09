Sete lugares vazios. Zelensky prepara mudança profunda no Governo ucraniano

Para além do ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, entre esta terça-feira e quarta-feira demitiu-se também o ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, responsável pela produção de armas.O vice-primeiro-ministro Olha Stefanishyna etambém se demitiram, tal como o diretor do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia, Vitaliy Koval.Um decreto publicado noda Presidência revela que foi também demitido Rostyslav Shurma, chefe de gabinete adjunto responsável pela economia.

Cerca de um terço dos lugares no Executivo ucraniano estão atualmente vazios.

Kuleba, o último a apresentar a demissão, estava no cargo desde 2020 ena luta contra a invasão russa."O Verkhovna Rada [Conselho Supremo da Ucrânia] recebeu uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, D.I. Kuleba, sobre a sua demissão", escreveu o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, nas redes sociais.

“Outono será extremamente importante”

Na semana passada, Volodymyr Zelensky sinalizou a intenção de uma grande remodelação no Governo, reiterando, no seu habitual discurso noturno, a necessidade de mudança."O outono será extremamente importante para a Ucrânia.", afirmou.O líder ucraniano acrescentou que, "para isso, é necessário reforçar algumas áreas do Governo” e que “foram preparadas alterações na sua composição”, havendo igualmente “mudanças no gabinete” do presidente.Segundo David Arakhamia, um dos principais legisladores do partido no poder, mais de metade dos ministros deverá mudar."Tal como prometido, espera-se para esta semana uma grande remodelação do Governo.Amanhã teremos um dia de demissões e, depois de amanhã, um dia de nomeações”, avançou na terça-feira.

Rússia nega que mudanças interfiram com negociações

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reagiu às mudanças no Governo da Ucrânia dizendo que estas não influenciarão "de forma alguma" as perspetivas de um processo negocial entre os dois países."Não,", declarou, segundo a agência russa de notícias TASS.A mudança ocorre num momento crítico da guerra contra as forças russas, que avançam cada vez mais na frente oriental. Zelensky deverá deslocar-se este mês aos Estados Unidos, um aliado fundamental, onde se espera que apresente o seu "plano de vitória" ao presidente Joe Biden.Enquanto as forças ucranianas reivindicam o controlo de parte da província russa de Kursk, as tropas de Moscovo continuam a progredir na frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, ao mesmo tempo que os seus raides aéreos atingem as infraestruturas energéticas do país, antes da chegada do inverno.Esta quarta-feira,. Na véspera,numa investida russa na cidade ucraniana de Poltava.

c/ agências