Trump diz que pode tomar medidas significativas com Putin para acabar com guerra

"Vamos falar e penso que talvez façamos algo que seja significativo", disse Trump numa conversa com jornalistas na Sala Oval, citado pela Associated Press (AP).

"Queremos acabar com esta guerra. Esta guerra não teria começado se eu fosse Presidente", atirou o líder os Estados Unidos da América, empossado no último dia 20.

Trump atribuiu estas conversas ao seu executivo, mas não especificou quem esteve em contacto com os russos, ainda assim disse que os dois lados "estão já a falar".

A AP refere que quando questionado sobre se falou diretamente com Vladimir Putin, Trump foi tímido: "não quero dizer isso".

Apesar de ter havido um aumento dos combates no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev e separatistas apoiados por Moscovo durante o seu primeiro mandato, Trump tem dito repetidamente que não teria permitido o início do conflito, em fevereiro de 2022, se fosse Presidente do país.

Agora, regressado ao cargo, Trump tem deixado críticas ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, dizendo que este deveria ter feito um acordo com Moscovo para evitar o conflito,

Em entrevista à Fox News no início de janeiro, Trump ridicularizou Zelensky por "falar com tanta coragem" quando a Ucrânia estava dependente do apoio de Washington para travar a guerra.

"Foram corajosos, mas nós demos-lhes milhares de milhões de dólares", afirmou Trump.

Recentemente, à televisão estatal russa, Putin elogiou Trump, considerando que é um "homem inteligente e pragmático" focado nos interesses dos EUA.

"Sempre tivemos uma relação de negócios, pragmática, mas também de confiança com o atual Presidente dos EUA", afirmou o líder russo.

"Não posso discordar quando diz que se não lhe tivessem roubado a vitória em 2020, a crise que emergiu na Ucrânia em 2022 poderia ter sido evitada", acrescentou o Presidente russo.

As declarações de Putin traduzem um apoio inegável da recusa de Trump em aceitar a derrota nas eleições de 2020, contrariando as conclusões de inúmeras agências e responsáveis locais e federais, bem como de tribunais, de que não há prova da alegada fraude.

Durante a campanha para as eleições de 2024, Trump prometeu de forma repetida que iria pôr fim à guerra na Ucrânia, tendo criticado a administração anterior, do democrata Joe Biden, por gastar milhares de milhões de dólares em ajuda militar e económica para Kiev combater a invasão russa.

A relação entre Trump e Putin tem sido alvo de escrutínio público desde 2016, quando na campanha eleitoral apelou à Rússia para encontrar e publicar emails desaparecidos da sua adversária democrata, Hillary Clinton.