Turquia oferece-se para acolher cimeira de paz entre Kiev e Moscovo

"Estamos prontos para acolher uma cimeira de paz na qual a Rússia participará", declarou o chefe de Estado, em conferência de imprensa ao lado do Presidente ucraniano.

Erdogan reiterou o seu "apoio à soberania e integridade territorial do aliado estratégico, a Ucrânia".

"Ao mesmo tempo que mantemos a nossa solidariedade com a Ucrânia, continuaremos a trabalhar para acabar com a guerra e a favor de uma paz justa e negociada", afirmou.

Relativamente a um novo mecanismo para garantir a segurança do transporte comercial no Mar Negro, o chefe de Estado turco confirmou a sua "intenção de chegar a um acordo entre as partes", reafirmando a disponibilidade de Ancara para manter-se no entendimento denunciado pela Rússia no ano passado.

"Temos a mesma posição em relação à segurança alimentar, às trocas de prisioneiros e às garantias de navegação: devemos garanti-las", acrescentou. "Não perdemos a esperança!".

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, Erdogan ofereceu-se várias vezes como mediador, a fim de encontrar uma solução pacífica para o conflito.