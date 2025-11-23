Ucrânia. Costa convida líderes dos 27 para encontro à margem da cimeira UE-UA em Luanda

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.



The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO — António Costa (@eucopresident) November 22, 2025

O documento conta com a assinatura dos líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa, bem como do chanceler alemão, dos presidentes de França e Finlândia e dos primeiros-ministros de Reino Unido, Itália, Espanha, Países Baixos, Irlanda, Noruega, Canadá e Japão.

Os signatários acrescentaram que os elementos relacionados com a UE e com a NATO necessitariam do consentimento dos Estados-membros destas instituições e assinalaram que irão "continuar a coordenar de forma próxima com Ucrânia e EUA" nos próximos dias.

Delegação ucraniana reuniu-se com representantes europeus na Suíça A delegação ucraniana realizou uma reunião com representantes de França, Alemanha e Reino Unido em Genebra, na Suíça, para discutir o plano norte-americano para o fim da guerra na Ucrânia, anunciou este domingo o negociador de Kiev.



"Nós tivemos a primeira reunião com os conselheiros de segurança nacional dos líderes do Reino Unido, França e Alemanha (…). A próxima reunião será com a delegação norte-americana. Estamos num clima muito construtivo", declarou Andriy Yermak, que lidera a delegação ucraniana, na rede social Telegram.



“Continuamos a trabalhar juntos para alcançar uma paz duradoura e justa para a Ucrânia”, acrescentou Yermak.



O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, é esperado este em Genebra para conversações com a Ucrânia e os seus aliados europeus sobre o mais recente plano de paz proposto pelos Estados Unidos para a Ucrânia.

O plano de Trump para a paz





O plano de 28 pontos elaborado pelo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, é visto com grande preocupação em Kiev, pois incorpora várias exigências russas importantes: a Ucrânia ceder território, aceitar uma redução do seu Exército e renunciar à adesão à NATO.



No entanto, oferece a Kiev garantias de segurança do ocidente para evitar quaisquer novos ataques russos.



Donald Trump deu à Ucrânia até 27 de novembro, Dia de Ação de Graças, para responder às soluções propostas pelos norte-americanos.



Em caso de rejeição por parte da Ucrânia, Putin ameaçou continuar os ganhos territoriais na frente de batalha, onde o seu Exército detém a vantagem.



Perante esta dupla pressão dos Estados Unidos e da Rússia, Zelensky iniciou também consultas com os seus principais aliados na Europa.



A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, numa guerra que teve o seu início em 2014 com a anexação da península da Crimeia pelos russos.





c/ agências









"O trabalho continua. Convidei todos os líderes dos 27 para um encontro especial sobre a Ucrânia à margem da Cimeira UE-UA em Luanda, na segunda-feira", refere o responsável, numa publicação de sábado na plataforma X (antigo Twitter).

No seu entender, este esboço "é uma base que requer trabalho adicional" e demonstraram disponibilidade para colaborar para "uma futura paz sustentável".

No entender dos líderes, estas limitações "deixariam a Ucrânia vulnerável a ataques futuros".