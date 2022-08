Ucrânia. Guterres apela a entrega da central nuclear a agência da energia atómica

No entender de António Guterres, o mundo volta a enfrentar um fantasma que parecia adormecido.Declarações do líder da ONU em Tóquio, no Japão, a propósito dos 77 anos do lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki.As autoridades ucranianas acusaram na semana passada as forças russas de fazerem três ataques perto de um reator de Zaporizhia. O exército russo culpa as forças ucranianas.Um dos reatores foi fechado depois dos ataques, anunciou a empresa de energia estatal ucraniana no sábado.António Guterres está a fazer uma ronda por vários países asiáticos. Uma viagem de oito dias pelo Japão, Mongólia e Coreia do Sul. Esta deslocação segue-se à polémica visita da líder do congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan, visita que levou a China a realizar exercícios militares em torno da ilha.