Abbas espera retomar negociações de paz com novo Governo

Durante uma visita a Nicósia, capital de Chipre, o presidente da Autoridade Palestiniana expressou "a esperança de que o período após a formação do novo Governo israelita ofereça uma oportunidade para retomar um diálogo político sério e fazer avançar a paz", segundo a agência noticiosa palestiniana Wafa.

As declarações surgem dois dias depois das eleições legislativas israelitas, cujos resultados ainda não permitiram identificar uma maioria capaz de assegurar a formação de um Governo.

Nem o Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nem o Yashar, a coligação do opositor Gadi Eisenkot, dispõem de uma maioria parlamentar.

São necessários 61 deputados para controlar o parlamento, pelo que a formação de um governo vai depender de alianças com os partidos menos votados, num contexto em que os partidos árabes Nicósia, 29 out 2026 (Lusa) -- O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, manifestou hoje esperança de que a formação de um novo Governo israelita permita retomar as negociações de paz, após as eleições de terça-feira, que não produziram uma maioria parlamentar.

Durante uma visita a Nicósia, capital de Chipre, o presidente da Autoridade Palestiniana expressou "a esperança de que o período após a formação do novo Governo israelita ofereça uma oportunidade para retomar um diálogo político sério e fazer avançar a paz", segundo a agência noticiosa palestiniana Wafa.

As declarações surgem dois dias depois das eleições legislativas israelitas, cujos resultados ainda não permitiram identificar uma maioria capaz de assegurar a formação de um Governo.

Nem o Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nem o Yashar, a coligação do opositor Gadi Eisenkot, dispõem de uma maioria parlamentar.

São necessários 61 deputados para controlar o parlamento, pelo que a formação de um governo vai depender de alianças com os partidos menos votados, num contexto em que os partidos árabes conquistaram um número sem precedentes de lugares.

Com a contagem de mais de 90% dos votos, as duas principais formações políticas árabes israelitas - o Raam e a Lista Unificada - somam um total inédito de 19 lugares, um resultado que se deve a uma mobilização sem precedentes da minoria árabe contra o Governo de Netanyahu.

Na quarta-feira, o Presidente israelita, Isaac Herzog, apelou aos partidos para que participem nas consultas destinadas à formação de um executivo com "espírito aberto", defendendo que devem ser feitos todos os esforços para evitar uma repetição das eleições.

As negociações de paz israelo-palestinianas encontram-se paralisadas desde 2014, mantendo-se profundas divergências sobre questões como a criação de um Estado palestiniano, o estatuto de Jerusalém, as fronteiras e os colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada.