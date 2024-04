Agência da ONU diz que explosões não danificaram instalações nucleares do Irão

A Agência Internacional da Energia Atómica das Nações Unidas, com sede em Viena, Áustria, continua a apelar nas redes sociais a todas as partes para que se contenham e reitera que "nenhuma instalação nuclear" deve ser alvo de conflitos militares.

Até ao momento nenhum funcionário iraniano reconheceu diretamente a possibilidade de danos enquanto os militares israelitas não comentaram as explosões.

As autoridades dos Estados Unidos recusaram-se a comentar, mas as cadeias de televisão norte-americanas, citando autoridades dos Estados Unidos não identificadas, disseram que Israel tinha realizado o ataque.

De acordo com a Associated Presse, o Irão disparou as defesas aéreas localizadas perto de uma base aérea e de uma instalação nuclear na cidade de Isfahan (centro do Irão), depois de terem sido avistados `drones`, o que suscitou o receio de um ataque israelita em retaliação ao ataque sem precedentes de Teerão com drones e mísseis no passado fim de semana.

O jornal norte-americano New York Times cita funcionários israelitas, não identificados, que reivindicam o ataque, que ocorre no dia do 85.º aniversário do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei.

Entretanto, a embaixada norte-americana em Israel ordenou aos seus funcionários e familiares que limitassem as deslocações no país, horas depois das explosões registadas no Irão e atribuídas a Israel.