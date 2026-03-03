AICEP está a acompanhar de forma contínua a evolução da situação

Contactada pela Lusa sobre o conflito com o Irão, que eclodiu no sábado, fonte oficial da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal afirmou que "a AICEP acompanha de forma contínua a evolução desta situação".

Aliás, acompanha esta situação "tal como tem feito em casos de semelhante natureza, mantendo a monitorização de eventuais impactos nas exportações e nas decisões de investimento, bem como assegurando informação atualizada e acompanhamento às empresas e investidores", acrescentou fonte oficial da AICEP.