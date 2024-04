Após ataque do Irão a Israel. Marcelo convoca Conselho de Defesa Nacional

para terça-feira, 16 de abril, pelas 18h00, no Palácio de Belém”, lê-se empublicado no portal da Presidência da República.Ao abrigo da Constituição da República,

A última reunião do órgão decorreu no passado dia 28 de fevereiro. Foi então emitido um parecer favorável, por unanimidade, às propostas de ajustamento às forças destacadas para 2024 e realizado um ponto de situação do apoio à Ucrânia.



Integram o órgão consultivo o primeiro-ministro, os ministros de Estado e da Defesa Nacional, Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Finanças e responsáveis pelas áreas da indústria, energia, transportes e comunicações, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes da Armada, do Exército e da Força Aérea.O Conselho Superior de Defesa Nacional inclui ainda os representantes da República e presidentes dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e mais dois deputados eleitos para este órgão por maioria de dois terços.. Foi desencadeado duas semanas depois de um ataque ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, que causou as mortes de vários elementos dos Guardas da Revolução iraniana. Ação que Teerão atribuiu aos israelitas., segundo um balanço das Forças de Defesa de Israel.

c/ agências