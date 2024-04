Ataque do Irão. Borrell convoca reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros

O chefe da diplomacia dos 27, Josep Borrell, convocou uma reunião extraordinária de ministros dos Negócios Estrangeiros.

Da parte de Israel, a opinião de alguns ministros do Governo de Netanyahu é contrária e, segundo as agências de notícias internacionais, já vieram defender uma retaliação contra o Irão.





No fim da reunião dos lideres do grupo das sete países mais ricos, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, referiu o apoio incondicional do G7 a Israel e reforçou o apelo à máxima conteção de todas as partes.O G7 deixou ainda um apelo para se aumente a prestação de assistência humanitária aos palestinianos.