Bahrein pede "calma" à população e para se abrigar em "local seguro"

De acordo com uma mensagem publicada na rede social X, o Ministério do Interior do Bahrein afirmou que "as sirenes foram ativadas" e instou "os cidadãos e residentes a manterem a calma e dirigirem-se ao local seguro mais próximo", sem dar mais detalhes sobre o possível ataque.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira em entrevista com o canal norte-americano NBC News que os ataques do Irão nos países árabes são dirigidos contra bases e instituições norte-americanas, e não contra as nações vizinhas.

"O Irão e os nossos irmãos árabes coexistem há séculos num espírito de amizade e respeito mútuo", disse também Araghchi numa mensagem na sua conta oficial no X.

O chefe da diplomacia iraniana denunciou, no entanto, "os agressores americanos", que "lançam os seus ataques a partir das terras dos nossos amigos árabes, atacando crianças e civis inocentes". Por isso, concluiu que a resposta do Irão a esses ataques é inevitável.