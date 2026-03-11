Banco Citi evacua escritórios no Dubai após ameaças iranianas

Segundo a mesma fonte, citada pela agência francesa AFP, os funcionários do banco foram instruídos pela administração a abandonar os escritórios localizados no Centro Financeiro Internacional do Dubai (DIFC) e no distrito de Oud Metha devido a "aumentadas preocupações de segurança".

A decisão surge depois de Teerão ter avisado que poderia visar interesses económicos dos Estados Unidos e de Israel no Golfo, no contexto da escalada militar regional.

Funcionários de duas outras empresas instaladas no DIFC disseram também à AFP que os seus escritórios foram evacuados por precaução.

As forças armadas do Irão afirmaram hoje que vão passar a alvejar bancos e instituições financeiras na região depois da morte de funcionários bancários em Teerão num ataque israelo-americano.

"O inimigo deu-nos carta-branca para visar os centros económicos e bancos" dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente, declarou o quartel-general central de Khatam al-Anbiya, ligado aos Guardas da Revolução.

O comando iraniano aconselhou a população no Médio Oriente a não se aproximar a menos de um quilómetro de bancos norte-americanos ou israelitas, segundo a agência espanhola EFE.

A ameaça coloca em risco particular o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que acolhe inúmeras instituições financeiras internacionais, bem como os reinos da Arábia Saudita e do Bahrein, segundo a AP.