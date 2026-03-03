BCE alerta para risco de aumento substancial da inflação com conflito no Médio Oriente

Numa entrevista ao Financial Times, Philip Lane lembrou que a possibilidade de uma escalada do conflito no Médio Oriente tem sido um dos principais cenários de risco contemplados pelo BCE, cujas análises anteriores apontam para um "aumento substancial da inflação impulsionado pela energia" e uma forte queda na produção se um conflito provocasse uma queda persistente no fornecimento energético.

Além disso, para o economista irlandês, o impacto seria amplificado se a situação também levasse a uma reavaliação do risco nos mercados financeiros.

No caso da zona euro, Philip Lane reconheceu que um aumento dos preços da energia exerce "pressão ascendente sobre a inflação", especialmente a curto prazo, sendo que um conflito destas características seria negativo para a atividade económica.

De qualquer forma, o economista-chefe sublinhou que o impacto e as implicações para a inflação a médio prazo dependem da magnitude e da duração do conflito, pelo que o BCE acompanhará de perto a evolução da situação.