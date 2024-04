Biden apela ao Irão para não atacar Israel

Questionado por jornalistas sobre sua mensagem ao Irão, Biden disse simplesmente: "Não", e ressaltou o compromisso de Washington em defender Israel.", frisou.Biden acrescentou que não divulgaria informações seguras, mas disse que sua expetativa era que um ataque do Irão pudesse vir "mais cedo ou mais tarde”



Os Estados Unidos apressaram a colocação de navios de guerra em posição para proteger Israel e as forças americanas na região, na esperança de evitar um ataque direto do Irão a Israel que poderia ocorrer já na sexta-feira ou no sábado, avançou o Wall Street Journal na sexta-feira.

As medidas dos EUA, que fazem parte de um esforço para evitar um conflito maior no Médio Oriente, surgiram após um aviso de uma pessoa familiarizada com o assunto sobre o momento e o local do potencial ataque iraniano, disse o jornal.O porta-voz da Casa Branca,, mas não deu pormenores sobre um eventual calendário.Kirby disse que os Estados Unidos estavam a analisar a sua própria postura de força na região à luz da ameaça de Teerão e que estavam a observar a situação de muito perto.

Israel está preparado para eventual ataque iraniano

Israel preparou-se na sexta-feira para um ataque do Irão ou dos seus representantes, uma vez que aumentaram os avisos de retaliação por um ataque ao complexo da embaixada iraniana em Damasco, na semana passada, que matou 16 pessoas, incluindo sete membros dos Guardas da Revolução, o exército ideológico da República IslâmicaNa sexta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que oDaniel Hagari afirmou que as forças israelitas realizou, "nas últimas 24 horas, revisões de planos para uma série de cenários, na sequência de relatos e declarações de um ataque iraniano. Os comandantes apresentaram ao chefe os planos de defesa e ataque e ajustaram a resposta operacional em todas as áreas”, afirmou.“Deve ser dito que estamos em guerra há meio ano e lidámos com todo o tipo de ameaças.”.À meia-noite de sábado, o exército israelita informou que tinham sido lançados alertas na Faixa de Gaza, enquanto a Jihad Islâmica, o segundo maior grupo islamita palestiniano depois do Hamas, reivindicou simultaneamente a responsabilidade de disparar contra a cidade israelita de Sderot em "resposta" aos ataques de Gaza.Também a Índia, a França, a Polónia e a Rússia advertiram os seus cidadãos contra viagens para a região, já em perigo devido à guerra em Gaza, agora no seu sétimo mês. Na sexta-feira, a Alemanha apelou aos seus cidadãos para abandonarem o Irão.

Israel ataca Gaza e Hezbollah reage



As forças israelitas efetuaram novos ataques mortíferos na Faixa de Gaza e o Hezbollah libanês disparou salvas de rockets contra o norte de Israel, num contexto de receio de um ataque iraniano contra Israel.

Segundo o exército israelita afirmou que "foram detetados cerca de 40 disparos provenientes do território libanês, alguns dos quais foram intercetados". "Não foram registados feridos", disse o exército, acrescentando que tinha anteriormente intercetado dois "drones explosivos do Hezbollah".





