Bolsas europeias em forte baixa devido à escalada do conflito no Médio Oriente

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,83% para 612,25 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,40%, 1,76% e 2,07%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 2% e 2,31%.

A bolsa de Lisboa também descia, com o principal índice, o PSI, a cair 2,28% para 9.057,34 pontos.

Os mercados europeus continuam em terreno negativo perante a incerteza gerada pelo ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irão, cuja retaliação já estendeu o conflito à região do Médio Oriente.

Especialistas citados pela Efe destacam que um dos maiores focos de atenção do mercado está voltado para a energia (petróleo e gás), diante do medo de que a situação no Médio Oriente provoque um bloqueio do Estreito de Ormuz.

Como consequência, o barril de Brent, que chegou a disparar na véspera 10%, valoriza-se hoje mais 4,1%, para 80,59 dólares.

Além disso, o preço do gás natural dispara 27,70%, até 55,75 dólares.

Apesar do conflito, Wall Street conseguiu fechar com tendência mista na segunda-feira, embora os futuros dos principais indicadores antecipem neste momento uma abertura com quedas superiores a 1%.

Na Ásia, as vendas impuseram-se, com o Kospi sul-coreano a cair 7,24%, o Nikkei de Tóquio, 3,06%, a bolsa de Xangai, 1,43%, e o Hang Seng de Hong Kong, 1,24%.

Neste contexto de maior instabilidade, os valores refúgio sobem, nomeadamente o dólar.

O euro está em baixa e a ser negociado a 1,1633 dólares, contra 1,1688 dólares na segunda-feira.

Já o ouro e a prata desciam. A onça de ouro desce para 5.314,95 dólares, contra 5.322,12 dólares na segunda-feira, enquanto a prata cai para 86,3355 dólares, contra 89,3780 dólares.

Hoje será conhecida a estimativa preliminar da inflação na zona euro de fevereiro.