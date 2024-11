Borrell apela a cessar-fogo. Hezbollah reivindica ataque em Telavive e no sul de Israel

Citando uma “operação complexa”, o movimento pró-iraniano afirmou ter disparado contra um alvo militar israelita.Numa outra declaraçãoJá o exército libanês informou que um soldado foi morto e outros 18 ficaram feridos, alguns com gravidade, num ataque israelita contra o sul do Líbano., indicou, em comunicado.Após um ano de trocas de tiros na região transfronteiriça, Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah em 23 de setembro, lançando uma intensa campanha de bombardeamentos no Líbano. Desde 1 de outubro, forças terrestres israelitas entraram no sul do Líbano, onde este conflito já matou mais de 3.500 pessoas e deixou acima de 1,2 milhões de deslocados, segundo as autoridades de Beirute.

Chefe da diplomacia da UE apela em Beirute para cessar-fogo

Um dia depois de novos bombardeamentos israelitas no Líbano, o chefe da diplomacia europeia apelou em Beirute para um “cessar-fogo imediato” entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Um dia depois de novos bombardeamentos israelitas no Líbano., disse Josep Borrell, que está de visita à capital libanesa, referindo-se à resolução que pôs fim à anterior guerra entre Israel e o movimento libanês em 2006., acrescentou.O também vice-presidente da Comissão Europeia disse que o Líbano está “à beira do colapso” e apelou à pressão sobre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah para que aceitem a última proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos., afirmou, citado pela agência espanhola Europa Press.A proposta de 13 pontos, que apela a uma trégua de 60 dias e à retirada do exército no sul do Líbano, foi discutida pelo enviado dos Estados Unidos Amos Hochstein, que viajou no início desta semana entre o Líbano e Israel. Mas não houve qualquer resultado anunciado e o ritmo dos ataques israelitas, principalmente contra redutos do Hezbollah no Líbano, acelerou após a missão., lamentou Borrell.O Governo libanês informou, nas últimas horas, Washington que aceitava a última proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo. Borrell pediu aos deputados libaneses que assumissem “a sua responsabilidade política” e elegesse um presidente para pôr fim ao vazio de poder no Líbano.Borrell fez os apelos enquanto o Hezbollah anunciava hoje novos ataques contra Israel e o exército do Líbano dava conta de um ataque israelita que matou um soldado e feriu 18.O Hezbollah começou a atacar o norte de Israel em apoio ao Hamas quando Israel iniciou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza em agosto de 2023, em resposta a um ataque do grupo extremista palestriniano em solo israelita. Israel intensificou os bombardeamentos contra o sul do Líbano no final de setembro e lançou uma nova ofensiva terrestre contra o país vizinho.Mais de um ano de troca de tiros entre Israel e o Hezbollah matou mais de 3.500 pessoas no Líbano, segundo as autoridades libanesas. Israel calcula que cerca de 2.500 eram milicianos do grupo xiita pró-iraniano.