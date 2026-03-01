Mundo
Guerra no Médio Oriente
China condena morte de Ali Khamenei e apela ao fim das ações militares
A China condenou hoje firmemente a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques dos Estados Unidos e Israel, e reafirmou o apelo à "interrupção imediata das ações militares".
A morte de Ali Khamenei constitui "uma violação grave da soberania e da segurança do Irão", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
A China disse tratar-se de "um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais".
Tópicos