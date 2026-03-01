Companhias MSC e Maersk suspendem operações no estreito de Ormuz

Num comunicado publicado no seu `site` na Internet, a MSC garante que, "como medida de precaução, suspendeu todas as reservas para o transporte global de cargas pela região do Médio Oriente até novo aviso".

A Maersk, por seu lado, também anunciou a suspensão de "todas as travessias de navios no Estreito de Ormuz até novo aviso" e alertou os clientes que "os serviços que fazem escala nos portos do Golfo Pérsico podem sofrer atrasos, desvios ou ajustes de horário".

Vários navios informaram, no sábado, terem recebido transmissões da Marinha iraniana informando que está proibido o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo.

Os principais operadores e companhias marítimas suspenderam as operações em Ormuz e as seguradoras suspenderam a sua cobertura na zona. As páginas de acompanhamento do tráfego marítimo revelam que o trânsito ficou paralisado em ambos os lados do estreito.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

