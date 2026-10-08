Especial
Apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027

Diplomatas britânicos vão permanecer em missão reduzida em Jerusalém

Diplomatas britânicos vão permanecer em missão reduzida em Jerusalém

Londres vai manter uma "missão" em Jerusalém Oriental que garantirá a prestação de "serviços essenciais" aos palestinianos, declarou esta quinta-feira o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Ed Miliband, após a decisão de Israel de encerrar o consulado do Reino Unido.

Cristina Sambado - RTP / Adicionar como fonte informativa
Ammar Awad - Reuters

VER MAIS
O Reino Unido e Israel anunciaram esta quinta-feira que a missão diplomática britânica em Jerusalém — com quase 200 anos de história — se manteria aberta numa escala reduzida e com um novo nome. A decisão foi um acordo de compromisso depois de Israel ter ordenado o encerramento do consulado no meio de uma disputa sobre sanções.
Segundo o acordo de última hora, o Reino Unido vai renomear o consulado, fundado em 1839, como "Missão do Reino Unido" na cidade.
Israel informou que 20 diplomatas britânicos, incluindo o cônsul-geral, iriam abandonar o posto, restando apenas sete a trabalhar na missão com funções limitadas.

O Reino Unido afirmou ter retirado alguns diplomatas "temporariamente", com a intenção de reconstruir a sua presença no futuro, e que não iria adotar medidas recíprocas por enquanto.

O acordo pareceu evitar uma grande crise diplomática entre aliados de longa data. Nos últimos dias, várias fontes tinham indicado às agencias informativas que o Reino Unido estava preparado para considerar a expulsão de diplomatas israelitas caso a missão fosse encerrada.

Israel tinha anunciado o encerramento do consulado britânico a 8 de setembro, poucas horas depois de 12 países — incluindo o Reino Unido e a França — terem anunciado a intenção de impor sanções ao comércio com os colonatos na Cisjordânia ocupada.
A bandeira britânica ainda podia ser vista do lado de fora na manhã desta quinta-feira, e vários funcionários foram vistos a entrar no local.
Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, disse que o consulado iria encerrar formalmente as suas operações, mas que alguns diplomatas britânicos teriam permissão para continuar a trabalhar no local.

No entanto, Saar reconheceu que o edifício é "propriedade do Governo britânico" e afirmou que Israel autorizou "uma task force de apenas sete diplomatas, com um âmbito de atuação muito limitado", a operar no local.
O consulado fica numa parte da cidade que Israel capturou na guerra de 1967 e que posteriormente anexou — uma medida que a maioria dos países não reconhece.
O homólogo britânico de Saar, o secretário dos Negócios Estrangeiros Ed Miliband, afirmou que o seu país não aceita a alegação de que Israel tem o direito legal de encerrar o consulado.

Após discussões com Israel, "o edifício do nosso Consulado-Geral não será encerrado e passará a chamar-se Missão do Reino Unido em Jerusalém a partir de hoje", disse Miliband. A missão continuará a "prestar serviços vitais e a realizar o nosso trabalho junto do povo palestiniano".


"Trabalharemos nos próximos meses para restabelecer plenamente a nossa presença no local, e não tomaremos medidas recíprocas enquanto estas discussões prosseguirem de forma séria e credível", continuou Ed Miliband.

Parte dos funcionários e das suas famílias foi "retirada temporariamente para garantir a sua segurança". O consulado britânico em Jerusalém ocupa-se das relações do Reino Unido com os palestinianos em Jerusalém, bem como na Cisjordânia e em Gaza. É distinto da embaixada do Reino Unido em Telavive, que é o principal centro diplomático britânico em Israel.

O consulado britânico está localizado em Jerusalém Oriental, parte do território historicamente palestiniano que Israel passou a controlar durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Além do Reino Unido, Espanha, França, Bélgica, Itália, Grécia, Turquia e Suécia também mantêm consulados na cidade.

Alguns desses países, como Espanha e França, já anunciaram medidas semelhantes diante da crescente expansão dos colonatos israelitas em território palestino, sem que isso tenha provocado respostas tão drásticas.

c/ agências
Tópicos
PUB
PUB