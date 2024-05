Duas explosões registadas perto de navio no Golfo de Aden

, afirmaram os Houthis num comunicado.O “”, avançou a Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO), acrescentando que as “autoridades estão a investigar” as explosões, que ocorreram a sul da cidade iemenita de Aden.

A agência britânica UKMTO, administrada pela marinha do Reino Unido, não forneceu pormenores sobre o navio ou a natureza do ataque.

O “Andromeda Star registou danos menores, mas continua a navegar”, acrescentou o Centcom no X, sem mencionar feridos ou outros danos.O navio é de propriedade britânica, navega com pavilhão panamiano e é operado pelas Seychelles, afirmou o Centcom num comunicado. O petroleiro estava a fazer a rota de Primorsk, na Rússia, para Vadinar, na Índia.

Ataques intensificaram-se na passada semana

Após uma pausa nas últimas semanas, os Houthis intensificaram os seus ataques na passada quarta-feira, afirmando que continuavam “as suas ações militares contra todos os alvos hostis no Mar Vermelho, no Mar Arábico e no Oceano Índico”.Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que tinham abatido dois, lançados pelos Houthi depois de terem disparado um míssil balístico para o Golfo de Aden. Por sua vez, os Houthis afirmaram ter abatido umamericano MQ-9 que realizava “missões hostis” sobre a região de Saada, reduto dos rebeldes no norte do Iémen.Na segunda-feira, as forças militares dos Estados Unidos abateram umlançado pelos Houthis sobre o Mar Vermelho, sublinhou o Comando Militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente num comunicado.“representava uma ameaça iminente às forças da coligação dos EUA e aos navios mercantes na região”, acrescentou o Comando norte-americano.

Ataques obrigam embarcações a alterar a rota

Desde novembro, os rebeldes Houthis do Iémen lançaram dezenas de ataques come mísseis contra navios no Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandab e no Golfo de Áden, perturbando o comércio marítimo global nesta área estratégica.As milícias Houthis, que controlam as zonas mais populosas do Iémen, são aliadas do Irão e têm vindo a realizar ataques a navios nas águas ao largo do país há meses, em solidariedade com os palestinianos no contexto da guerra que eclodiu em outubro entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.Em resposta aos ataques dos Houthis, os Estados Unidos, que apoiam Israel, criaram uma força multinacional para proteger a navegação no Mar Vermelho, em dezembro, e lançaram ataques contra os rebeldes no Iémen, em janeiro, com a ajuda do Reino Unido.No entanto, esses ataques não dissuadiram os Houthis, que controlam grandes áreas do Iémen, que agora têm como alvo embarcações ligadas a Israel, assim como navios norte-americanos e britânicos.