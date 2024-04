Egipto pede a Borrell que pressione Televive para evitar invasão de Rafah

"O ministro Shukri sublinhou a importância de a União Europeia e a comunidade internacional atuarem para pressionar Israel a evitar uma operação militar" na cidade fronteiriça egípcia de Rafah, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio num comunicado divulgado no final de uma reunião com Borrell em Riade, na Arábia Saudita.

O governante egípcio apelou também a que "se ponha termo a qualquer tentativa de implementar um cenário de deslocação forçada da população da Faixa de Gaza ou de liquidação da causa palestiniana".

O encontro bilateral decorreu à margem da reunião extraordinária do Fórum Económico Mundial (FEM), em Riade, onde ambos os diplomatas participam para debater a situação na Faixa de Gaza e as possíveis soluções para travar a guerra.

Segundo a nota de imprensa, Shukri informou Borrell dos últimos esforços do Egito para relançar as conversações de tréguas entre Israel e o grupo islamita Hamas, depois de uma delegação egípcia ter visitado Telavive na sexta-feira com esse objetivo.

O movimento palestiniano confirmou no sábado que recebeu o acordo de cessar-fogo proposto por Israel e que o está a analisar.

O chefe da diplomacia egípcia também pediu a Borrell que "formule uma posição europeia forte e unificada" para exigir um cessar-fogo, pressionar Israel a remover os obstáculos à entrada de ajuda humanitária em Gaza e "abster-se de quaisquer medidas unilaterais".